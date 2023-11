Vázquez muestra "cierto grado de intranquilidad" sobre modificaciones en el sistema MIR

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha mostrado "cierto grado de intranquilidad" sobre posibles modificaciones en el sistema Médico Interno Residente (MIR).

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de inaugurar la 'II Jornada One Health salud en todas las políticas' que se celebra hoy en la Consejería de Sanidad.

"Vamos a estar muy vigilantes, porque uno de los grandes logros de la sanidad española es el sistema MIR que se basa en un principio fundamental que es el de la igualdad de todos los territorios a la hora de poder formar y de poder participar en este sistema y la igualdad en todos los candidatos para poder ser todos iguales a la hora de elegir por el mérito el lugar de tu formación", ha explicado.

En este sentido, y a pesar de que ayer el ministro de Sanidad, José Miñones, negara que se vaya a traspasar este sistema a las Comunidades, Vázquez ha lamentado que, "una vez más", lo que hace el Ministerio "se contradice" con lo que "afirma el Gobierno y el PSOE en los pactos".

"Me congratulo en que el ministro ayer, públicamente, dijera en el Consejo Interterritorial, y después mediante nota de prensa, que el sistema va a seguir igual. Nosotros vamos a estar enormemente vigilantes, no solo a Castilla y León, también la inmensa mayoría de las comunidades autónomas para que el sistema siga siendo lo que es y siga dando los mismos resultados que está dando hasta el momento", ha apuntado para, no obstante, mostrar "cierto grado de intranquilidad".

Vázquez ha explicado que el traspaso del sistema supondría una situación de "desigualdad importante" tanto para los candidatos que quieran hacer su formación "fuera de Castilla y León" y entre todos los graduados de medicina del país "que, hasta ahora, tienen un solo sistema para formarse". "De la otra manera, habría dos, tres o cuatro sistemas para formarse y habría una pérdida absoluta de calidad y una enorme desigualdad", ha zanjado.