Vázquez sitúa la incidencia de la gripe en un nivel "bajo moderado" pero se estima que suba en las próximas semanas

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, atiende a los medios antes de participar en la clausura de las I Jornadas de Reconocimiento Sacyl Excelente en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha asegurado que la tasa incidencia de la gripe se comporta, por el momento, con un nivel "bajo moderado", si bien se espera que aumente en las próximas semanas.

Así lo ha detallado el responsable autonómico de Sanidad en declaraciones a los medios antes de participar en la clausura de las I Jornadas de Reconocimiento Sacyl Excelente que se han celebrado este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Precisamente, el consejero ha explicado que los datos de los que se dispone del pasado martes del sistema de Vigilancia Integrada de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) reflejan que la Comunidad "todavía está en un nivel moderado" de incidencia.