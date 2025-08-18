Vecinos de La Cañada (Ávila) protestarán por la "insalubridad y deficiencia" en el suministro de agua este martes

LA CAÑADA (ÁVILA), 18 (EUROPA PRESS)

Los vecinos del municipio abulense de La Cañada, pedanía de Herradón de Pinares, han convocado una cacerolada de protesta este martes día 19, a las 12.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento de la localidad con el objetivo de denunciar la "situación crítica" del suministro de agua en la localidad.

Así, los residentes han alertado de que el agua "presenta color, olor desagradable y una elevada presencia de sedimentos", y por ello consideran que "no la hace apta para el consumo y para cocinar" y han asegurado que "obliga a las familias a recurrir a agua embotellada o a buscar alternativas".

Además, han reclamado que "se producen roturas y cortes frecuentes en distintas zonas del municipio" y han afirmado que "gran parte de las tuberías y canalizaciones se componen de Uralita, un fibrocemento que puede contener un material altamente peligroso para la salud y está prohibida su instalación desde 2002".

Asimismo, han asegurado que existen "diferencias significativas en la presión del agua según el área", además de que "la presencia de sedimentos ha ocasionado averías en electrodomésticos y obstrucciones en filtros domésticos", han añadido.

Por otro lado, también han detectado una serie de "irregularidades", como los análisis de agua realizados en 2018, 2019 y 2023 que han asegurado que "evidencian presencia de bacterias como Escherichia coli y Enterococos, así como turbidez, sin que por parte del Ayuntamiento se informara a la población y ponen en riesgo la salud pública".

Además, han reclamado "el desconocimiento del importe de una subvención de alta cuantía para la mejora del sistema de captación y almacenamiento de agua desde 2024" y la "ausencia de contratos formales de suministro para la mayoría de los usuarios".

Asimismo, el "cobro indebido del servicio como si se tratase de agua potable" y la "falta de transparencia en la publicación y comunicación de los análisis de calidad del agua" son también aspectos por los que los vecinos han convocado esta protesta.

Así, con esta protesta, los vecinos reclaman "transparencia, soluciones urgentes y una gestión responsable del suministro", ya que consideran "inadmisible seguir pagando por un servicio que no garantiza un agua apta para el consumo".