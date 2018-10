Vecinos de un pequeño pueblo de Ávila piden entrevistarse con Rajoy porque el PP no pone en marcha su consultorio médico

Actualizado 26/12/2009 18:49:36 CET

ÁVILA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación Los Regajitos, de San Juan del Molinillo (Ávila), ha solicitado una entrevista con el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, "ante la pasividad de los miembros del PP de Ávila" en solucionar el problema que tienen con el consultorio médico de su anejo de Villarejo, y no descartan recurrir a la Fiscalía para que "aclare los motivos por los que no funciona el consultorio".

En un comunicado, lamentan "el pasotismo y la falta de interés del Partido Popular por la situación sanitaria que atraviesan muchas localidades de la provincia, que roza la indecencia", según su presidenta, Teresa Andrino, quien señaló que el consultorio se ha construido pero no se pone en funcionamiento.

"Los intereses partidistas están impidiendo que los ciudadanos puedan tener acceso a un servicio básico como es la sanidad", indicó, explicando que "el problema sanitario de la población de Villarejo estaría resuelto ya, de no ser por la inacción del Partido Popular, cuyos miembros no se atreven a dar un golpe sobre la mesa y dejar de arroparse los unos a los otros, en favor de sus intereses para obtener rédito político y en detrimento de la calidad de los servicios que reciben los vecinos de esta población".

Según Andrino, "algunos vecinos del pueblo han comentado que la Diputación de Ávila, con el convenio sanitario que tiene firmado con la Junta, ya ha pagado el consultorio al ayuntamiento, sin embargo no han sido capaces de confirmar si funciona o no, lo que demuestra la falta de interés del PP, para el que sigue habiendo ciudadanos de primera y de segunda".

"Estamos cansados de pedir reuniones y que no se nos atienda. Hemos solicitado un encuentro con el presidente de la Diputación, Agustín González y con el presidente del PP de Ávila, Antolín Sanz, en el caso de este último, llevamos esperando respuesta a esta petición, desde hace tres años", señaló Andrino.

Por ello, han decidido pedir una entrevista con Rajoy para que "aclare, si es que hay explicación, los motivos de por qué el PP de Ávila no escucha a los vecinos, sobre todo, de los pueblos más pequeños, como es el caso de Villarejo".

De no ser atendidos por el presidente del PP anuncian que recurrirán a la fiscalía "para que investigue por qué no se pone en funcionamiento el consultorio de Villarejo, pese a estar construido, ya que este problema afecta sobre todo a personas mayores que no tienen medios para acudir a pasar consulta a San Juan del Molinillo o a Navarredondilla".