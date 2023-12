Veganzones niega que fuese Vox quien propusiera quitar el 23 de abril: "Queríamos modificar el 2 de enero"

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha mostrado "respeto" ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de declarar nulo el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para este año y niega que fuera su partido el que propusiera "quitar la fiesta de Villalar".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, momentos antes de entrar al hemiciclo del Parlamento autonómico donde esta tarde se desarrolla sesión plenaria.

Si bien Veganzones ha admitido que el calendario fue "fruto del consenso del Gobierno", ha reiterado que no fue Vox quien propuso quitar el 23 de abril, día de Villalar. "Nosotros proponíamos modificar el 2 de enero, no el día 23 de abril, y mantener el 25 de julio, día de Santiago", ha mantenido.

Por último, no ha compartido los argumentos que el Alto Tribunal ha dado para declarar nulo el calendario --"no consultar al Consejo Regional de Trabajo de Castilla y León la propuesta e ignorar el diálogo social y la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones sindicales y empresariales-- y no descarta recurrir la sentencia, que no es firme. "No estamos de acuerdo en los argumentos. Como digo, nosotros tampoco fuimos quienes propusimos ese cambio. Respetamos la decisión judicial y si se decide recurrir por parte de la asesoría jurídica, pues se darán los argumentos pertinentes", ha concluido.