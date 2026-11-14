Veinte centros educativos de CyL y Portugal participan en un proyecto europeo sobre creatividad y bienestar emocional

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, coordina el proyecto europeo Increbe-EDU (Innovación para el Fomento de la Creatividad, la Equidad y el Bienestar Emocional en Centros Educativos), en el que participan veinte centros escolares, diez de Castilla y León y otros diez de Portugal.

La iniciativa, que se desarrolla durante 2026 y 2027, contempla actuaciones relacionadas con la creatividad, la inclusión educativa y el bienestar emocional del alumnado, con el objetivo de favorecer su motivación y contribuir a la prevención del abandono escolar temprano.

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares de Portugal, a través de las Direcciones de Servicios de las regiones Norte y Centro, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Los centros participantes desarrollarán actividades educativas relacionadas con las artes, la creatividad, la expresión emocional y el patrimonio cultural de ambos territorios, e incorporan el bienestar emocional y la convivencia escolar como ámbitos de trabajo.

Los diez centros de Castilla y León, ubicados en las provincias de Ávila, León, Salamanca, Valladolid y Zamora, trabajarán por parejas con otros tantos centros portugueses para diseñar experiencias conjuntas, compartir recursos e intercambiar metodologías educativas.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO E INTERCAMBIOS

El proyecto incluye formación presencial y en línea para el profesorado sobre creatividad, innovación educativa y bienestar emocional, así como actividades de observación entre centros, encuentros profesionales e intercambios de experiencias.

También se han previsto encuentros, visitas y actividades conjuntas para el alumnado de los centros participantes, que permitirán conocer diferentes entornos educativos y culturales, y favorecer el intercambio lingüístico entre ambos países.

Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 229.304 euros, cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa de Cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

La reunión de lanzamiento se celebró los días 5, 6 y 7 de noviembre, con la participación de los veinte centros seleccionados y 40 docentes. La mayor parte de las actividades está prevista para el curso escolar 2026-2027 y el proyecto concluirá en noviembre de 2027 con un encuentro final en la región Norte de Portugal.