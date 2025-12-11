Veinte denuncias en Ávila en dos días por carreras ilegales y conducción temeraria

ÁVILA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Ávila ha formulado cerca de una veintena de denuncias en dos días por conducción temeraria y posibles carreras ilegales, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

En una primera intervención que tuvo lugar la noche del 7 de diciembre, a las 23.00 horas, se tuvo conocimiento de una posible 'KDD exprés' de vehículos tuneados en los aledaños de la Plaza de Toros de la capital abulense. Allí, los agentes observaron a dos vehículos en la glorieta de la confluencia de la N-403 con la calle de Nuestra Señora de Sonsoles que estaban realizando una conducción temeraria, además de registrarse una concentración de coches en la explanada del coso.

En total, fueron quince las sanciones que se formularon, a la que se añadió otra denuncia e inmovilización de un turismo participante en la concentración por carecer de seguro de responsabilidad civil obligatorio.

En la jornada siguiente, ya el lunes 8 de diciembre, a las 23.05 horas, en el marco de un dispositivo habilitado por la Unidad de Tráfico de Policía Local de Ávila para dar respuesta a la posible realización de carreras ilegales en la zona sur de la ciudad, se observó que dos vehículos se emparejaban en la rotonda de confluencia de la carretera de Burgohondo con la avenida de Juan Pablo II (glorieta de los Donantes) y aceleraban en el momento de tomar la recta hacia el cerro de San Mateo, para finalizar al llegar a otra glorieta, de confluencia con la carretera N-110.

Los agentes de Policía Local siguieron a estos vehículos hasta la explanada del monumento de Los Cuatro Postes, donde se denunció a ambos conductores con sanciones de 500 euros en cada caso, además de proponer la retirada de seis puntos de los permisos de conducción a cada uno de ellos.