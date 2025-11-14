Veinte incidentes por precipitaciones y 63 por vientos en CyL desde el día 12, ninguno de relevancia

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha registrado un total de 20 incidentes por precipitaciones y 63 por vientos desde el inicio de la borrasca 'Claudia', el 12 de noviembre hasta las 05.00 horas de este viernes día 14 y ninguno ha sido de especial relevancia, según consta en el informe del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil en relación con este episodio de meteorología adversa.

La provincia más afectada ha sido Ávila, con doce incidentes por viento y once por precipitaciones, seguida de Salamanca, con 15 por viento y dos por precipitaciones; Burgos, con once por viento y uno por lluvias; Segovia y Valladolid, con diez y ocho por vientos, en cada caso, y León, con cinco por precipitaciones y tres por viento.

Por su parte, el informe recoge cuatro incidentes en Zamora, tres por viento y uno por lluvias, y dos en Palencia por las rachas de viento.

El informe destaca además que a partir de las 3.00 horas de hoy sólo se ha registrado un incidente por vientos y ha situó la finalización de los avisos rojos por lluvias correspondientes al sistema central y sur de la provincia de Ávila a las 6.00 horas de este viernes cuando se espera una mejoría en lo que respecta a las precipitaciones en la provincia de Ávila.

La Junta de Castilla y León ha explicado que el frente se desplaza de oeste a este de la Comunidad y añade que en las próximas horas se espera una "significativa remisión" de las lluvias en las áreas afectada por los avisos rojos que han alcanzado acumulados de entre 40 y 60 litros en 12 horas.

Por su parte, los avisos previstos para el día 15 son amarillos en la con una precipitación acumulada en 12 horas de 40 milímetros en el sistema central y sur de Salamanca y Ávila. No obstante, se prevé una ligera atenuación del episodio durante las primeras horas del sábado, que empeorará al avanzar el día.