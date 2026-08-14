Las ventas de la industria en CyL suben un 5,7% en junio, sexto menor incremento del país

Archivo - Detalle de un trabajador de la fábrica durante la visita a la planta de Renault - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria en Castilla y León ha crecido un 5,7 por ciento en junio respecto al mismo periodo del año anterior, 3,5 puntos de diferencia con la media nacional, que ha aumentado un 9,2 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto menor incremento en la evolución de la cifra de negocios de la industria, que ha aumentado respecto a junio de 2025 en catorce comunidades autónomas y ha disminuido en las otras tres.

Los mayores incrementos se han producido en Andalucía (20,9 por ciento), Región de Murcia (14,6 por ciento) y Castilla-La Mancha (14,3 por ciento), mientras que las caídas han tenido lugar en el Principado de Asturias (-9,4 por ciento), la Comunidad Foral de Navarra (-7,8 por ciento) e Illes Balears (-5,4 por ciento).

Por su parte, en lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 5,8 por ciento en Castilla y León, en este caso 1,6 puntos por encima de la media nacional (4,2 por ciento).