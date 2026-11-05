De Vicente visita las obras de mejora en las carreteras SG-V-2511 y SG-V-2513 donde se han invertido 770.000 euros

Una de las carreteras que ha visitado el presidente de la Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha visitado el resultado de las obras desarrolladas en dos de las carreteras provinciales, la SG-V-2511 y la SG-V-2513, que han visto mejorados y reforzados sus firmes tras una inversión que roza los 770.000 euros.

De Vicente ha estado acompañado tanto por el diputado del Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, como por el de Red Viaria Provincial, Benjamín Cerezo.

En primer lugar, De Vicente han acudido a la SG-V-2511, que une Matabuena y Pedraza, donde se han llevado a cabo obras de refuerzo del firme, en el tramo de un kilómetro que conecta la N-110 y el núcleo de Cañicosa.

Los trabajos han sido financiados con fondos propios de la Diputación, hasta alcanzar los 127.728,54 euros, IVA incluido.

A continuación, el presidente y los diputados se han trasladado hasta la SG-V- 2513, que es la carretera que conecta La Salceda y Sanchopedro, donde se ha llevado a cabo una mejora del firme y el desdoblamiento ejecutados en el tramo de cuatro kilómetros, que va desde el cruce de la SG-V-2513 hasta Orejanilla.

Un segmento que acumula dos años consecutivos de ensanches y mejoras, con inversiones de 116.802,52 euros en una primera fase y de 222.835,92 euros, en la segunda. La inversión final en esta vía ha alcanzado los 302.258 euros y ha contano con financiación de la Junta.

Miguel Ángel de Vicente ha incidido en "la mejora" que supone este tipo de obras, tanto por la creación del doble carril como por la mejora en obras de fábrica, lo que permite "aumentar la seguridad de los vecinos de la zona" y dinamizarlas empresas que se asientan en la zona.

Por eso, como ha añadido De Vicente, "la institución provincial no va a dejar de apostar por la conectividad" de los pueblos, también en términos de movilidad, "e independientemente del tamaño que tengan".