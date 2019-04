VÍDEO: Casado agradece a Aznar y Rajoy su apoyo en campaña "a pie de obra peleando los colores de la camiseta" del PP

Publicado 13/04/2019 14:55:58 CET

Carga contra ERC por querer "borrar" al Rey de España y proclama: "'Viva la Monarquía constitucional' y 'Viva el Rey'"

VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha agradecido este sábado a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy su apoyo en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril, estando a "pie de obra peleando los colores" de la "camiseta" del Partido Popular con la "generosidad, el empuje y el legado del que pueden presumir como bandera".

Este viernes, primer día de campaña Mariano Rajoy arropó en Pontevedra a la candidata de esta provincia, Ana Pastor, asegurando que en España se "requieren fuerzas políticas serias", mientras que José María Aznar, que acompañó en Barcelona a Cayetana Álvarez de Toledo, identificó a Pedro Sánchez como el candidato de los "secesionistas" y avisó de que no permitirán que "los golpistas de ayer vuelvan a ser los golpistas de hoy".

"Gracias a Aznar y a Rajoy por estar a pie de obra peleando los colores de esta camiseta con la generosidad, el empuje y el legado del que pueden presumir como bandera", ha proclamado Casado ante unas dos mil personas -según la organización-- congregadas en la Plaza de San Pablo de Valladolid.

Casado ha querido insuflar un mensaje de ánimo a 13 días de las elecciones generales y ha recordado que el PP es un "partido de abajo a arriba, construido en los pueblos". "Es un orgullo decir que vamos a tener otro presidente castellano-leonés porque el de León -en alusión a José Luis Rodríguez Zapatero-- no valía", ha señalado, tras recordar que José María Aznar no era de esta tierra aunque fue presidente regional.

EL PSOE Y OTRA VEZ EL "DOBERMAN"

Una vez más, Casado ha apelado al voto "patriótico, urgente y necesario" al PP para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y ha criticado que el PSOE "otra vez" acuda al "doberman, la manipulación y la apelación al miedo". "Pero no tenemos miedo, solo miedo a la recesión y a la división que genera como siempre el Partido Socialista", ha subrayado.

Tras recalcar que Sánchez es "un peligro público" para España y no puede seguir un día más en Moncloa porque el país "no lo merece", ha recordado sus alianzas en esta legislatura y se ha mostrado convencido de que volverá a pactar con los independentistas si gana las elecciones. "No hay bandera que pueda tapar con quien se ha aliado Pedro Sánchez", ha aseverado.

Además, el presidente de los 'populares' ha advertido de que dejar a Pedro Sánchez en Moncloa es "dejar al zorro al cuidado de las gallinas". Por eso, ha utilizado el famoso 'no es no' de Pedro Sánchez para convertirlo en un 'sí es sí' a la bajada de impuestos, a la unidad nacional y a la legalidad.

En su discurso, Casado ha salido en defensa del Rey y la Monarquía, acusando a ERC de querer "borrar al Rey de España". "Nosotros decimos 'Viva la Monarquía constitucional', 'Viva el Rey'. ¿Qué es eso de que venga Rufián a tachar el nombre del Rey?", ha enfatizado, para recordar que es el jefe del Estado al que todos han votado.

A POR LOS ESCAÑOS DE LA ESPAÑA VACÍA

En este acto al aire libre en la Plaza de San Pablo han participado también el presidente provincial, Jesús Julio Carnero, la candidata del PP por Valladolid al Congreso, Isabel García-Tejerina, y el presidente del partido en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco. También ha asistido a este mitin el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

Se trata del segundo acto de Casado en esta región, de los cinco que tiene en esta comunidad: Burgos, Valladolid, Meneses de los Campos (Palencia) y Ávila, donde asistirá a una procesión--. La dirección de PP se quiere volcar en la España vaciada que representan autonomías como ésta, ya que puede ser clave en el reparto de escaños que lleve a Moncloa.

Además, la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada hace unos días recoge un retroceso del PP en esta comunidad, ya que de los 18 escaños que tiene actualmente en el Congreso, podría quedarse entre 10 y 12, según esta encuesta. En el caso concreto de Valladolid, el PP se quedaría con uno frente a los dos actuales.

TEJERINA: "NO VALE EL MIEDO A LA DERECHA Y EL DOBERMAN"

Previamente, Tejerina ha pedido el voto para Pablo Casado y ha subrayado que "no vale el miedo a la derecha y ese doberman que empiezan a pasear siempre los socialistas". Aunque ha admitido que el PP ha cometido "errores" y entiende "algún enfado" de los ciudadanos, ha dicho que hay que "reivindicar" lo que ha hecho estos años al frente del Gobierno de España.

Ante el avance de Vox, Tejerina ha pedido pensar en una derecha "con contenido" y "con experiencia" o "una derecha que se apoya en cuatro frases", al tiempo que ha recordado que el "enemigo es Sánchez y Torra". "Nadie puede presentar una mejor hoja de servicios a nuestro país", ha proclamado, para recordar que "nunca" antes había habido en España un presidente "dispuesto a saltarse las líneas rojas".

Por su parte, Fernández Mañueco, ha resaltado que el PP es "sinónimo de experiencia y credibilidad" y cuenta con un "equipo imbatible", que sabe lo que "hay que hacer y cómo hacerlo". "El PSOE ha cogido el tren de la radicalidad que va sin rumbo alguno", ha aseverado, para añadir que España "no está para experimentos, para ocurrencias y para frivolidades".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/Video/Politica/433121/1/casado-agradece-aznar-rajoy-apoyo-campana/054c86c4-58ac-4101-9bd6-1c452f03f6a0

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06