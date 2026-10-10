Vigo de Sanabria (Zamora) prevé reunir a 3.000 personas en el III Encuentro de Exaltación de las Mascar - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Vigo de Sanabria acogerá el próximo sábado 17 de octubre el III Encuentro de Exaltación de las Mascaradas de la Provincia de Zamora, una cita que reunirá a 16 mascaradas de diferentes localidades en un gran desfile por el entorno del Lago de Sanabria, con salida desde El Folgoso, paso por la playa de Los Arenales y llegada al recinto principal del encuentro, una cita en la que se espera reunir a 3.000 personas.

La Diputación Provincial colabora en esta iniciativa, que tiene como objetivo contribuir a la conservación, difusión y puesta en valor de las mascaradas tradicionales, una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural y etnográfico de la provincia.

La programación incluirá actuaciones de música tradicional, bailes regionales, talleres infantiles, un mercado de artesanía y los conciertos de Carrión Folk y Mayalde.

La organización prevé congregar a alrededor de 3.000 personas en una jornada abierta al público que combinará tradición, cultura y convivencia en un enclave privilegiado como es el entorno del Lago de Sanabria.

Las mascaradas constituyen una parte esencial de la identidad de numerosos pueblos zamoranos, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Sus personajes, indumentarias, sonidos y rituales representan un legado transmitido de generación en generación que forma parte de la memoria colectiva de la provincia y que merece ser preservado y difundido entre las nuevas generaciones.

La Diputación de Zamora colabora en este encuentro y respalda una iniciativa que contribuye a mantener vivas las tradiciones populares, dar visibilidad a la riqueza cultural de los municipios y reforzar el atractivo turístico de la provincia a través de sus propias señas de identidad.

Programa de actividades Las actividades comenzarán el viernes 16 de octubre, de 18.00 a 20.00 horas, con un taller del juego de mesa 'Mascaradas' en las escuelas de Vigo de Sanabria.

El sábado 17 de octubre concentrará los principales actos del encuentro. La jornada comenzará a las 10.30 horas con la inauguración del mercado de artesanos, al que se sumarán, de 10.30 a 13.30 horas, los talleres infantiles organizados por AVISA.

Entre las 12.00 y las 13.30 horas tendrán lugar los bailes regionales, a cargo de Amigas de Pandereta y Jotas. A continuación, de 13.30 a 14.30 horas, se celebrará una comida de confraternización.

Por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, llegará uno de los momentos centrales de la programación: el desfile de las mascaradas y su presentación, con un recorrido que partirá de El Folgoso, pasará por la playa de Los Arenales y concluirá en el recinto principal del encuentro.

La música tomará el relevo a partir de las 18.30 horas con el concierto de Carrión Folk, seguido de la cena de confraternización, de 20.00 a 21.00 horas.

La jornada concluirá con la actuación de Mayalde, prevista entre las 21.00 y las 22.30 horas.

El programa se completará el domingo 18 de octubre con dos visitas guiadas: al monasterio de San Martín de Castañeda, de 11.00 a 12.30 horas, y a Vigo de Sanabria, de 13.00 a 14.00 horas, con visita al Museo de la Visparra.