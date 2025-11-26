Villabrágima (Valladolid) recreará este sábado la llegada de las tropas comuneras en la Noche de las Antorchas

Presentación de La Noche de las Antorchas de Villabrágima en la Diputación de Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Villabrágima recreará este sábado, 29 de noviembre, la llegada de las tropas comuneras a la villa en el evento La Noche de las Antorchas, una celebración que estará precedida por una jornada de actividades con talleres incluidos.

Las calles de la localidad acogerán sobre las 19.30 horas la recreación del momento histórico de noviembre de 1520 en el que las tropas comuneras se asentaron en el pueblo con el fin de que Adriano y parte del Consejo Real renunciasen a sus cargos y reconocieran como única reina a Juana I de Castilla.

En concreto, en la localidad se llevaron a cabo tres reuniones que marcaron una decisión fundamental para lo que posteriormente ocurrió con la derrota comunera en Villalar, tal y como ha señalado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Una primera reunión se realizó entre los jefes comuneros y el presidente de la Real Chancillería de Valladolid Diego Ramírez de Villaescusa y otra fue la que sostuvo el almirante de Castilla, su esposa Ana de Cabrera y el conde de Benavente con los capitanes comuneros.

El tercer encuentro fue la plática conocida como El Razonamiento de Villabrágima que, en sus epístolas, Fray Antonio de Guevara manifiesta hizo en los más de siete viajes que realizó durante esos días a la localidad terracampina que ahora recreará este hecho histórico.

Así, los vecinos marcharán por las calles para recibir a las tropas comuneras, vestidos de época y con antorchar, faroles y objetos ruidosos en mano, para dar a entender "la manifestación de un pueblo que espera la luz y recibe a los Comuneros como ejército y comunidad aseguradora de tiempos nuevos" en un contexto de una "Castilla desolada por un rey que no reina y que tiene cautiva a su propia madre".

La recreación de este hecho histórico comenzará en la plaza Mayor y, tras el tránsito por las calles para el recibimiento de las tropas de las Comunidades de Castilla, se realizarán diferentes recreaciones de distintos momentos del levantamiento comunero, principalmente el llamado Razonamiento de Villabrágima, última oportunidad real, según cuentas las crónicas, para que los comuneros e imperiales pudieran llegar a un acuerdo antes de la promulgación del edicto de Worms y la batalla de Villalar.

La recreación finalizará con el pregón realizado en la plaza Mayor a cargo del investigador artístico y pintor Jesús Hernández Cocho, que pondrá así el broche a una jornada en la que, además, el CRAS VBillas de Sequillo albergará actividades infantiles y la plaza Mayor talleres organizados por la Asociación Santa Hermandad de Medina del Campo.

El Ayuntamiento de Villabrágima organiza esta recreación con la cooperación de la Asociación Cultural El Razonamiento de Villabrágima y la colaboración de la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, la Asociación Cultural Torre del Homenaje y la Asociación Santa Hermandad de Medina del Campo, al igual que la participación de todas las asociaciones y vecinos de la localidad que confeccionan la decoración y el vestuario.