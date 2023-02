Villardeciervos, epicentro mundial de los avances "más punteros" en cuidado de mayores con FITECU

VALLADOLID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio zamorano de Villardeciervos se convierte desde mañana en el epicentro mundial de los avances "más punteros" en tecnología al servicio de los cuidados con la celebración de la primera Feria Internacional de Innovación y Tecnología del sector (Fitecu) que se enfrenta al reto, como ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, de conjugar conectividad y ciencia con el entorno rural.

Este encuentro, que reunirá cada día a más de 350 personas en torno a los avances tecnológicos mundiales en la materia, arranca el próximo jueves 23 de febrero y se prolongará hasta el sábado 25, jornadas en las que se podrá conocer la "vanguardia" al servicio de aquellas personas que más lo necesitan, especialmente en esos lugares con menor densidad de población y con mayores dificultades para cubrir la asistencia.

"Ese es el gran reto, el ser capaces de conjugar esa tecnología con el entrono rural de Castilla y León", ha señalado Blanco Llamas en declaraciones a Europa Press, quien ha insistido además en que en este encuentro se va a mostrar los últimos avances en robótica, inteligencia artificial y nuevas aplicaciones.

Así, como ha defendido, se van a conocer "los últimos avances que hay sobre todo en la tecnología aplicada al cuidado de las personas mayores, de las personas dependientes, las personas con discapacidad, es decir, quien más lo necesita".

La necesidad de mostrar toda la tecnología a la que se tiene acceso en el cuidado, sector en el que, como ha señalado, Castilla y León es "referencia", se conjuga en este foro con el reto de organizarla en una zona rural que es donde "realmente se van a aplicar".

De este modo, ha explicado que la zona de la Sierra de La Culebra cuenta con varios usuarios del programa de atención en red a través del que se han adaptado varias viviendas mediante la introducción de una monitorización para que las personas puedan quedarse en su casa con la garantía de estar atendidos.

En la elección de este municipio como sede de esta "gran" feria ha pesado también la situación que vive la comarca tras un verano en el que se ha visto "tan afectada" por los incendios, de ahí que este encuentro tenga una doble vertiente, por un lado la muestra de los mayores avances del sector y, por otro, a través de un programa congresual "muy potente", la muestra del territorio y la riqueza de Zamora.

"Vamos a abrirnos a lo que es Europa, a lo que es el mundo, el mostrar lo que son las zonas despobladas, los servicios que hay que prestar en esas zonas y que se puede hacer", ha explicado la consejera.

No obstante, Blanco Llamas ha insistido en que la feria "no es sólo robótica", sino que también se abordará, a través de ponencias, otras cuestiones como la soledad no deseada y cómo todas estas tecnologías ayudan a paliar este grave problema desde la "humanización" de los cuidados. "En el fondo es conjugar todo, conjugar ese conocimiento, el que aportan las universidades, el que aportan los investigadores, el de los centros tecnológicos, el de las empresas y el de las administraciones".

"ALGO SORPRENDENTE"

"Va a ser algo sorprendente", ha garantizado Blanco Llamas, quien ha explicado que en este encuentro se contará con expertos de relevancia internacional como Kenji Matsui, gurú de la Robótica y director del Centro de Robótica y Diseño del Instituto de Tecnología de Osaka, o José Luis Pons, referente mundial en Ingeniería Biomédica y bioingeniería mecánica.

Además, entre las innovaciones más punteras destacan la presencia de Pepper, un robot social que incluye entre sus funciones principales la búsqueda en Internet o la función recordatorio de tareas o acontecimientos relevantes de cada día o una muestra de los exoesqueletos concebidos tanto para rehabilitación como para reducir las cargas musculares de los cuidadores de personas dependientes, facilitándoles enormemente esa labor diaria.

A esto se suma otros avances como la app Inrobics o el robot Furhat son también avances que, entre otra cosas, posibilitan la detección de caídas a través de las ondas wifi.

Por último, la consejera ha insistido en este sentido en que otro de los fines del encuentro es la búsqueda de contactos y sinergias entre los participantes y también mostrar a las empresas que tienen un hueco en el mundo rural, en zonas como Villardeciervos, donde pueden implantar sus centros tecnológicos.