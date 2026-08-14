Villardiegua de la Ribera (Zamora) inaugura su nuevo mirador sobre el Duero

El diputado por Sayago, José Ignacio Isidro; el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López; y la alcaldesa de Villardiegua, María Luisa Pablo, en el asiento del mirador - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad sayaguesa de Villardiegua de la Ribera ha inaugurado este viernes el mirador de La Finiestra, un nuevo recurso turístico habilitado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística del Duero.

El vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López de la Parte; la alcaldesa del municipio, María Luisa Pablo; y el diputado por la comarca, José Ignacio Isidro, han asistido a la puesta de largo de esta pasarela que se erige sobre un cortado casi vertical sobre el río Duero.

La infraestructura está formada por un mirador que consta de una plataforma de 9,3 metros orientada hacia el río y hacia las Peñas Blancas, y por una pasarela a modo de ménsula sobre el vacío del río, con unas dimensiones de 13,50 x 1,6 metros. Esta ménsula va anclada a un gran contrapeso con varios puntos de apoyo para acabar finalmente en un voladizo sobre el río Duero.

La pasarela-mirador "permitirá mejorar la oferta turística del municipio de Villardiegua de la Ribera y de su entorno, fomentando el turismo activo y el desarrollo rural sostenible en contacto directo con la naturaleza", según ha trasladado la Diputación.

La obra fue adjudicada en abril a Pavimentos Rapado, S. L. por un importe de 45.000 euros, recepcionada el 24 de junio y entregada al Ayuntamiento de Villardiegua de la Ribera el pasado 24 julio.