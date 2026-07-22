Villaverde (Valladolid) celebra este sábado la primera edición de la 'Gimcana entre pueblos'

El diputado provincial, Guzmán Gómez, en la presentación de la primera gimcana entre pueblos junto a la alcaldesa de Villaverde de Medina, Elena Martín. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Villaverde de Medina celebrará este sábado, 25 de julio, la I 'Gimcana entre pueblos', que reunirá a equipos de diez participantes de diferentes localidades de la provincia en una jornada de pruebas acuáticas.

El diputado provincial, Guzmán Gómez, ha presentado junto a la alcaldesa de Villaverde de Medina, Elena Martín, la actividad que se celebrará en el campo de fútbol del municipio a las 20.00 horas.

"Es una jornada de convivencia, de entretenimiento, de diversión y de deporte, también de competitividad, con una serie de pruebas sobre todo de agua", ha explicado la alcaldesa sobre las actividades que están pensadas para combatir el calor del verano.

Los equipos estarán formados por participantes entre 14 y 99 años que deberán superar distintas pruebas de agua, donde pondrán a prueba su habilidad, rapidez e ingenio para conseguir el mayor número de puntos.

Para finalizar la gimcana se celebrará una gran carrera con diferentes obstáculos y desafíos, como pruebas de equilibrio, saltos y coordinación, que decidirán la clasificación final.

"No solo ganarán los más fuertes, sino los que tengan más habilidad", ha apuntado Martín en la competición que busca "fomentar la convivencia" entre los pueblos de la comarca de Tierra de Medina.

CITA ESTIVAL

El equipo ganador será el que consiga más puntos a lo largo de toda la competición de esta primera edición, en un evento pensado para fomentar el trabajo en equipo y la diversión, con el objetivo de convertir esta gimcana en una cita imprescindible del verano.

"Cuando los pueblos se unen da igual el número de habitantes que tengan", ha afirmado Gómez sobre la actividad que agrupará a localidades sin tener en cuenta su tamaño y ha añadido que en la provincia "el verano es época de unión y de muchas actividades".

La 'Gimcana entre pueblos' está organizada por el Ayuntamiento de Villaverde de Medina con la colaboración de la Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Fuente el Sol, localidades que suman el grueso de los participantes de la primera edición de la gimcana.