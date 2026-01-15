La Virgen de la Alegría anuncia la Semana Santa de Burgos 2026

Presentación del Cartel de la Semana Santa de Burgos 2026. - TOMAS ALONSO/EUROPA PRESS

BURGOS, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La imagen de la Virgen de la Alegría, talla de 1726, en el encuentro con su hijo resucitado, ilustra el cartel de la Semana Santa 2026 de Burgos, coincidiendo con los 300 años de la Cofradía del mismo nombre.

La Junta de Semana Santa y el Ayuntamiento de Burgos han presentado este jueves el cartel de una Semana de Pasión que busca ser declarada fiesta de Fiesta de Interés Turístico Internacional", como ha indicado la alcaldesa, Cristina Ayala.

La imagen, según ha explicado el abad de la Junta de Cofradías de la Semana Santa, Agustín Burgos, es la del rostro de la Virgen de la Alegría en la penumbra del amanecer con la mano de su hijo extendida y la fachada de la Coronería de la Catedral de la capital burgalesa.

Asimismo, ha indicado que la imagen combina "la sombra de la noche, la luz de la Resurrección y el testimonio", con la Virgen de la Alegría iluminada por la luz de Cristo Resucitado.

El abad ha precisado que se ha elegido esta imagen "por coherencia histórica" y respeto por las raíces de la ciudad, además de que el cartel refleja "un momento reconocible y emocional de la Semana Santa burgalesa" y simboliza "la culminación del camino procesional", la alegría de la resurrección y la esperanza compartida", ha precisado Burgos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, José Juan Jiménez, ha subrayado que el cartel actúa como "una ventana abierta" hacia el "interior y el exterior", al tiempo que ha destacado el "trabajo silencioso" de las hermandades a lo largo de todo el año como la proyección cultural, turística y patrimonial de la Semana Santa de Burgos.

En el transcurso de la presentación del cartel, se ha anunciado que el pregonero de esta edición de la Semana Santa de 2026 será el periodista Ernesto Sáenz de Buruaga y tendrá lugar el sábado 14 de marzo en la Catedral.

INTERÉS INTERNACIONAL.

Por su parte, la alcaldesa Cristina Ayala ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento para lograr la declaración de la Semana Santa burgalesa como Fiesta de Interés Turístico Internacional y ha avanzado que se trabaja en la contratación de una agencia de comunicación para lograr los diez impactos exigidos en medios internacionales.

La presentación de este cartel es mucho más que un acto simbólico, es, según Ayala, "una invitación a proyectar Burgos" al exterior a través de una de sus principales señas de identidad.