La Virgen de los Dolores y el juramento del silencio en el Viernes de Dolores de Burgos

BURGOS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de los Dolores' y el juramento del silencio de los cofrades que participan en la procesión del silencio protagonizarán el Viernes de Dolores de la Semana Santa de la capital burgalesa, declarada de Interés Turístico Nacional.

Así, a las 20.45 horas partirá de la iglesia de San Pedro de la Fuente la imagen de 'Nuestra Señora de los Dolores', que representa a la Virgen en su sufrimiento por la Pasión de Cristo, que será portada a hombros por los hermanos de la cofraría 'La Oración del Huerto y Nuestra Señora de los Dolores'.

Este desfile discurrirá por calle Benedictinas de San José, Cuesta Paseo de los Cubos y calle Francisco Salinas hasta el convento de las Agustinas Recoletas, para seguir por calle Enrique III, San Zadornil (sentido bajada), Malatos, Serramagna (sentido subida), Benedictinas de San José para volver la punto de partida donde se entonará la salve popular.

'Nuestra señora de los Dolores', que viste de negro con bordados dorados, simbolizando luto y realeza, con un velo blanco que representa su pureza, es una talla que estuvo vinculada a los Padres Jesuitas hasta que en el año 1985 se le ofreció a la parroquia de San Pedro de la Fuente.

A las 22.30 horas tendrá lugar el juramento del silencio de los hermanos cofrades que participan en la procesión del Silencio, que partirá a las 23 horas de la iglesia de San Cosme y San Damián con la participación de todas las hermandades penitenciales de Burgos.

En este desfile procesional todos lo cofradesvisten el hábito franciscano en homenaje a la cofradía primigenia de la Semana Santa de Burgos, fundada en el desaparecido Convento de San Francisco.

El desfile recorrerá la calleSan Cosme, Plaza de Vega, Puente de Santa María, Arco de Santa María, Plaza del Rey San Fernando, calle Nuño Rasura, Santa Águeda y Plaza Santa María, donde se celebrará un breve acto en recuerdo a todos los difuntos, para regresar al templo de partida.

En esta procesión, los miembros de las cofradías y hermandades burgalesas visten el hábito franciscano en homenaje a la cofradía primigenia de la Semana Santa de Burgos, que se fundó en el convento de San Francisco.