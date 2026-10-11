Vitartis lidera tres proyectos centrados en la automatización de procesos y la optimización del agua y la energía

Una solución tecnológica desarrollada por Industrias Maxi permite incorporar la visión artificial 2D y la digitalización para simplificar los procesos. - VITARTIS

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) lidera tres proyectos de I+D+i centrados en la digitalización y automatización de procesos, así como en la optimización del uso de recursos, como la energía y el agua, para dar respuesta a los principales retos del sector.

'Trazo', 'Impulso' y 'Olimpia' son las tres iniciativas, financiadas con más de 180.000 euros por la Consejería de Economía y Hacienda, a través de la convocatoria 2026 de subvenciones a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII), cofinanciada con fondos Feder.

En el ámbito de la digitalización y automatización, 'Trazo' busca mejorar los procesos de paletizado de la industria alimentaria mediante el uso de inteligencia artificial, visión artificial y robótica colaborativa.

El objetivo de esta iniciativa, en la que participan Industrias Maxi, Yllera y Oblanca, socios de Vitartis, es simplificar el proceso mediante el desarrollo de un sistema capaz de aprender un patrón a partir de un ejemplo físico.

La solución, desarrollada por Industrias Maxi, incorporará un sistema de visión artificial 2D para digitalizar la disposición de las cajas. Posteriormente, los algoritmos desarrollados generarán automáticamente su disposición tridimensional y las trayectorias que deberá seguir el robot.

Por su parte, Yllera Bodegas y Grupo Oblanca validarán la tecnología en dos entornos industriales reales, de manera que comprobarán su usabilidad y capacidad de adaptación, según ha informado Vitartis en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, 'Trazo' impulsa la incorporación de la robótica en los procesos de final de línea para hacerlos más eficientes, reducir la intervención manual en operaciones repetitivas y físicamente exigentes, además de favorecer unas mejores condiciones de trabajo de los operarios.

Por su parte, 'Impulso' pretende reducir la dependencia energética de las empresas, aprovechar mejor los recursos disponibles y minimizar la generación de residuos, para lo que estudiará el potencial de los subproductos generados por las empresas y analizará la viabilidad técnica y económica de implantar diferentes sistemas de valorización energética, principalmente biogás y biometano.

De este modo, se elaborará una hoja de ruta para la toma de decisiones de las empresas interesadas en evaluar estas alternativas antes de acometer inversiones de mayor envergadura. La metodología será validada por los estudios de viabilidad en dos pymes agroalimentarias.

Por otro lado, 'Olimpia', que desarrolla Vitartis con EFI Higiene, Avícola Velasco y Jamones Segovia, pretende mejorar la eficiencia de los procesos de limpieza y desinfección a través de la digitalización.

Para ello, se incorporará un kit prototipo de sensorización para recopilar automáticamente datos de tiempos de limpieza, consumo de agua o el uso de productos químicos, que se integrarán en una plataforma para su visualización y análisis.

Esto permitirá, además, reforzar la seguridad alimentaria, al disponer de una mayor trazabilidad y control sobre las operaciones de limpieza y desinfección, según ha detallado la organización.

Por otra parte, Vitartis participa en el 'eCO2CyL', liderado por el clúster H2CYL, del que forma parte también Avebiom y que trabaja en identificar y mapear el ecosistema regional del CO2 en Castilla y León. Así, se detectarán fuentes de demandas y oportunidades para impulsar su valorización como materia prima y facilitar la incorporación de las empresas a futuros proyectos relacionados con el CO2.