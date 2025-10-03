Vivienda, servicios sociales y transporte centran la reunión de la Mesa de Diálogo Social de Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha celebrado este viernes en Santovenia de Pisuerga una nueva reunión del Diálogo Social - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha celebrado este viernes en Santovenia de Pisuerga una nueva reunión del Diálogo Social en el que se ha hehco un seguimiento de las distintas actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la institución provincial dentro del 'IV Acuerdo de Diálogo Social' en la provincia, que estará en vigor hasta 2027.

En este sentido, la Diputación ha informado a los agentes sociales allí reunidos, CEOE, CCOO Y UGT, sobre las diferentes acciones que han llevado a cabo en las diferentes áreas acordadas mientras que los agentes económicos y sociales han valorados las distintas actuaciones que está impulsando la institución provincial desde la puesta en marcha del Acuerdo del Diálogo Social.

Un acuerdo que incide especialmente en materias como la vivienda, la sostenibilidad, los servicios sociales, inmigración, el transporte o el empleo.

El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, ha apuntado que desde la institución provincial se ha puesto el foco en temas de especial relevancia como la vivienda o el empleo y ha comentado que la apuesta "es clara para beneficiar a los vecinos" de los municipios vallisoletanos.

Paralelamente, el presidente CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha destacado el compromiso de la Diputación con este instrumento, "porque lo válido es el consenso entre gobierno, sindicatos y empresarios y solo así se pueden alcanzar acuerdos equilibrados que beneficien a trabajadores, autónomos, pymes y grandes empresas".

"Pero no siempre es fácil, pero ese es el camino que merece la pena recorrer, ya que los frutos del diálogo redundan en toda la sociedad vallisoletana", ha subrayado Magadaleno.

También, el secretario general de la UGT de Valladolid, Jesús Vara, ha valorado el acuerdo llevado a cabo con la Diputación de Valladolid y ha incidido en la necesidad de apostar por "unos ejes esenciales como son vivienda, inmigración y sobre todo la ley de dependencia ".

Por su parte, Raúl García de CCOO Valladolid cree que este formato es el "adecuado" para hacer crecer la provincia y apuesta también por temas tan "importantes" como el de la vivienda.

Al respecto, García ha apuntado que "es uno de los principales problemas del conjunto de la sociedad y el paso que se está dando dentro del marco del dialogo social de mejorar estas políticas de vivienda es muy importante".

Asimismo, ha defendido la apuesta por mejorar la movilidad de las personas que apuestan por vivir el mundo rural, para acceder con mayores facilidades a la capital, como es el caso de Santovenia.

En el ámbito de la vivienda, la Diputación Provincial trabaja en varias líneas de actuación para abordar uno de los principales problemas que afectan a la provincia, por lo que se creó el 'Plan de Vivienda' que ayuda directamente a los ayuntamientos y a las personas que desean asentarse en el medio rural y con el que la institución provincial llevará a cabo una inversión que ha aumentado este año de 1.460.000 euros a 4.660.000, y que ha llegado a las 76 solicitudes de distintas líneas pertenecientes a 54 ayuntamientos.

A su vez, en el área de Servicios Sociales se ha realizado una "importante" labor en el Servicio de Ayuda a Domicilio, y se ha incrementado "significativamente" el presupuesto destinado, que se ha elevado hasta los 16.750.000 euros para 2025, lo que representa un aumento del 35,7 por ciento respecto al año anterior, con el objetivo de cubrir la creciente demanda y ayudar a más de 3000 personas en el 2024.

En cuanto a las acciones destinadas al empleo y el desarrollo económico, en 2024 se incrementó la cantidad destinada a las Entidades Locales Menores y ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes para financiar la contratación de personas en situación de desempleo para la realización de obras o servicios de interés general y social.

En total fueron 216 ayuntamientos y 9 pedanías los beneficiaros de estas ayudas con un importe de 2.869.690 euros y contrataron a 317, con una edad media de 49 años.

Asimismo, con el plan se ha fomentado el autoempleo y la creación de nuevos puestos de trabajo en la provincia a través de dos convocatorias de ayuda, una la del apoyo al empleo que incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo con 108 solicitudes presentadas y por otra parte, se encuentra la ayuda al apoyo al autoempleo que incentiva la creación de iniciativas de autoempleo, que recibió un total de 132 solicitudes.