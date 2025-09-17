Vox acusa a la Junta de favorecer "el negociete" con su no a la PPL para moratoria de proyectos eólicos y fotovoltaicos

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha acusado este miércoles a la Junta de Castilla y León de querer favorecer "el negociete" tanto del PP como el de los promotores de las empresas energéticas a través del informe de no conformidad emitido por el Ejecutivo a la proposición de ley (PPL) para establecer una moratoria a los proyectos eólicos y fotovoltaicos pendientes en la Comunidad que los de Santiago Abascal registraron el pasado 13 de junio.

David Hierro se ha confesado "atónito" ante la oposición del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco a esta proposición de ley que, según ha aclarado, tiene que ser calificada aún por la Mesa de las Cortes por lo que "puede ir a pleno perfectamente" si cumple los requisitos.

"No sabemos a qué está jugando el Gobierno de Mañueco", ha criticado Hierro que ha aclarado que la petición de la moratoria hasta que haya un mapa regulatorio "no es exclusiva" de Castilla y León ya que el Partido Popular ha aprobado una norma "muy muy parecida" en La Rioja que, según ha explicado, busca proteger el paisaje y el mundo rural de la proliferación de este tipo de plantas energéticas.

"Nos preocupa que lo que es bueno en otros sitios nunca es bueno en Castilla y León", ha lamentado al respecto el portavoz del Grupo Parlamentario Vox que ha acusado al Partido Popular de decir una cosa en un sitio y de hacer otra cosa en otro.

Respecto a los motivos que esgrime la Junta en el informe de no conformidad con la PPL, Hierro ha cuestionado que una de las principales justificaciones sea que la Comunidad va a dejar de ingresar un dinero por las tasas que cobra a las empresas que desarrollan este tipo de proyectos --unos 385 millones de euros ha apuntado el político de Vox--.

"No entendemos a qué está jugando el señor Mañueco", se ha preguntado Hierro, para quien ese argumento es una demostración de que la Junta pretende favorecer el "negociete" de las empresas "que están plantando por todos los lados los proyectos eólicos en Castilla y León" y el del propio PP que, según ha señalado, está "desfilando por los juzgados estos días", en alusión al juicio de la 'trama eólica' que juzga unos hechos que ocurrieron cuando el actual presidente de la Junta era número dos del PP autonómico, entre otros cargos.

También ha criticado que la Junta haya basado el informe de no conformidad en los argumentos que utilizaron los promotores de las energéticas para intentar paralizar la ley en La Rioja. "¡Qué curioso! el PP de Castilla y León poniéndose del lado de las promotoras y no de los ciudadanos", ha reprochado para cuestionar por otro lado que el Gobierno autonómico apele en sus argumentos en contra a lo que costaría el estudio de cómo van a afectar los proyectos eólicos y fotovoltaicos.

Asimismo, ha tachado de "casi patética" que la Junta base su oposición a la PPL a que la norma afectaría a los proyectos relacionados con la producción de energía para abastecer a agricultores y a ganaderos cuando, según ha aclarado, el texto de Vox hace una alusión concreta a que no afectaría a los proyectos de autoconsumo. "Luego viene Feijóo con un plan diciendo que va a proteger el campo", ha ironizado el político de Vox.

"La conclusión que sacamos es que ni siquiera se han leído la ley, lo único que han mirado son los números, cuánto dejarían de ingresar la Junta por las tasas y las empresas", ha zanjado Hierro que ha aclarado también que la norma no tendría efectos retroactivos ya que sólo afectaría a los proyectos que surjan una vez se apruebe.

Hierro ha reivindicado que Vox ha pedido con esta proposición de ley "algo muy lógico y de sentido común", en referencia a la elaboración de un mapa regulatorio sobre la afección ambiental y de usos del suelo para que el han puesto un plazo máximo de un año.