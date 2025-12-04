Vox asegura que saldrán a ganar en CyL y advierte a Mañueco de que no cuente con ellos para aprobar el PGC

El nuevo portavoz de Vox en las cortes de Castilla y León, David Hierro, durante una rueda de prensa, en el Parlamento de Castilla y León, a 3 de febrero de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic - Europa Press

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha sido tajante al afirmar que su partido saldrá a ganar las próximas elecciones autonómicas --la cita electoral tiene el 15 de marzo como fecha límite-- y ha advertido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no cuente con ellos para aprobar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 si vuelve a registrar el mismo texto que enmendó a la totalidad Vox, como el resto de los grupos en la oposición.

"Queremos dejarle un mensaje para que le quede muy clarito, Vox va a salir a ganar las elecciones", ha aseverado en concreto David Hierro que ha ironizado sobre que Fernández Mañueco ya se de por ganador de los futuros comicios y sobre que esté cometiendo "los mismos errores", a su juicio, que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace un par de años.

"Desde aquí le avisamos que Vox va a salir a ganar esas elecciones", ha reiterado Hierro que ha añadido que en el caso de que Fernández Mañueco necesitase el apoyo de los de Santiago Abascal por la aritmética que salga de las urnas no aprobarán el actual proyecto de presupuestos que ya ha comprometido Mañueco. "Que sepa que no lo va a tener", ha insistido para volver a rechazar el incremento de las partidas destinadas a los sindicatos para que trabajen a su vez en la regularización de inmigrantes ilegales o para "condenar a los jóvenes a vivir en un modelo soviético de viviendas compartidas y comunales".

"Ni se lo hemos aprobado ahora ni se lo vamos a aprobar en marzo al señor Mañueco si necesita el apoyo de Vox", ha añadido para recordar que los presidentes de otras comunidades --ha mencionado en concreto al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca--, "lo han entendido perfectamente". "Si no lo entiende Mañueco, igual lo tiene que entender otro porque Mañueco ha rechazado las medidas de Vox, muchas sin ningún tipo de razonamiento", ha reprochado a quien fue el socio de gobierno de los de Abascal al inicio de la legislatura.

David Hierro ha aclarado al respecto a que si Fernández Mañueco "sigue obcecado" en defender la memoria histórica o en dar millones de euros a las organizaciones sindicales para que regularicen la inmigración ilegal "no va a tener jamás el apoyo de Vox". "Si no lo entiende ahora, lo entenderá en marzo si obtiene un resultado suficiente como para poder llegar a ser presidente", ha zanjado.