Vox atribuye los problemas en Atención Primaria al sistema "insolidario que soporta CyL"

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes atribuye la situación de la Atención Primaria y la presión que sufre el sistema sanitario en Castilla y León al "sistema insolidario" que "soporta" la Comunidad, al tiempo que acusa al líder de los socialistas, Luis Tudanca, de "sectarismo" por aprovechar "algo tan sensible como las políticas sanitarias" para "sanar sus frustraciones".

A través de un comunicado remitido a Europa Press, el portavoz de la formación, Carlos Menéndez, asegura que la situación que atraviesa Castilla y León no es un "problema específico" de la Comunidad, "si no que afecta a toda España".

"El deterioro de la Asistencia Primaria es un hecho que se viene evidenciando desde hace años, lo cual, revela la necesidad de una política nacional de sanidad, tal y como Vox viene demandando desde sus inicios", ha reflexionado.

Para Menéndez el problema es "estructural" y "aflora cuando se da una coyuntura concreta", como la que se está viviendo "estos días", "con el incremento de las infecciones respiratorias propias de esta época del año y que se irá agravando conforme se vaya profundizando en seguir incidiendo en las diferencias entre españoles".

"No es lógico que Castilla y León tenga que competir con Cantabria o con Madrid por médicos o enfermeras para cubrir la atención primaria", ha reflexionado el portavoz de Vox en las Cortes.

Además, ha criticado al secretario autonómico del PSCyL, Luis Tudanca, ya que, a su juicio, queda en "evidencia" cuando en algo "tan sensible" como las políticas sanitarias, "se mueve sólo por su sectarismo y no duda en buscar algún rédito político para intentar sanar sus frustraciones, lo que les lleva, en este caso, a no perder oportunidad para hablar mal de Castilla y León".

Por otra parte, señala al "Ejecutivo regional vasco" por negarse a cerrar un convenio en materia de sanidad "porque no comulga con el gobierno que han elegido los ciudadanos de Castilla y León", lo que lleva a afirmar a Menéndez que "al final, toda esta división, falta de unidad y de solidaridad nacional no hace otra cosa que servir a los intereses de unos pocos y lo acaban pagando los españoles en su legítimo derecho a recibir unos servicios básicos de calidad".

Por último, Vox recuerda que es el "único partido" que lleva avisando "desde hace años de la problemática que conlleva mantener diecisiete sistemas sanitarios distintos al mismo tiempo". "¿Hasta cuándo tendrán que soportar los castellanos y leoneses un sistema insolidario?", concluye Menéndez.