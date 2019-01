VOX censura al Ayuntamiento de Segovia por desoir la petición de no inaugurar el "engendro" del "Fauno Claudio"

Publicado 23/01/2019 18:59:32 CET

SEGOVIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

VOX Segovia ha criticado el "comportamiento absolutamente despótico" mostrado por el Ayuntamiento de la capital, con la alcalde al frente, acompañada de la concejal de Patrimonio Histórico y Urbanismo, por persistir a toda cosa en inaugurar esta tarde la escultura "engendro" del "Fauno Claudio", en referencia al polémico diablillo instalado en la parte alta de la calle San Juan.

La formación muestra su indignación ante el acto celebrado a pesar de la expresa oposición manifestada por la ciudad de Segovia a través de los numerosos artículos publicados en los diarios así como en las más de 13.000 firmas recogidas hasta este momento.

"Sin embargo, la concejal se empeña en colocar dicha obra realizada por un amigo suyo haciendo un claro vacío y desprecio a los numerosos y consagrados artistas, de reconocido prestigio, que viven en la ciudad", censura VOX, que considera que la justificación para dicha colocación está basada en una cadena de mentiras y no contribuye a incrementar el turismo en la ciudad.

Llama la atención a VOX Segovia la actitud del resto de grupos políticos del Ayuntamiento, que no se han manifestado sobre este particular, "aceptando la poca entidad que el tema le otorga tanto la concejal como la alcalde; cuando los hechos demuestran de forma clara y evidente que no nos encontramos ante un hecho baladí, sino de gran importancia, como lo demuestra la respuesta ciudadana de forma mayoritaria, y el interés que han manifestado los medios internacionales sobre este particular".

De hecho, la formación de Santiago Abascal, a través de un comunicado recogido por Europa Press, subraya que no se recuerda en la ciudad de Segovia un interés a nivel internacional como el que ha suscitado este "desgraciado proyecto".

"No se entiende la premura en colocar dicha escultura, causando en el pretil de la calle San Juan , bello en sí mismo, por la limpieza de sus líneas entre otros motivos, los daños que se están causando para dicha instalación", añade VOX, que además incide en que sigue pendiente una suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Burgos, ya que el auto dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo de Segovia ha sido o va a ser recurrido ante el Alto Tribunal castellanoleonés.

Asimismo, la formación policía denuncia la existencia de "muchas irregularidades, entre ellas el "evidente favoritismo hacia el amigo de la concejal en concreto, cuando hay otros muchos artistas en Segovia que también desearían que su obra fuera expuesta en un entorno declarado BIC", a lo que añade que hasta la propia Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León ha advertido a la edil del ramo de la inadecuación de esta escultura porque va "contra el espíritu de la ciudad".