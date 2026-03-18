Vox considera que es el "escenario propicio" para suspender el régimen sancionador de la ZBE como había pedido

La portavoz del Grupo Municipal Vox de Valladolid, Irene Carvajal, en el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Vox de Valladolid, Irene Carvajal, considera que se produce el "escenario propicio" para suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) tras la anulación de la ordenanza por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Carvajal ha recordado que Vox está en contra de las bajas emisiones pero no se puede sustraer al cumplimiento de una ley "injusta" o "no ajustada" a la realidad de Valladolid, que no tiene un problema de calidad del aire y por eso ya había reclamado al Ayuntamiento que no se sancionara.

Ahora, tras la anulación por una cuestión "de forma", la portavoz de Vox ha asegurado que se reunirán en el marco del Grupo de Trabajo sobre la ZBE que se había creado en el acuerdo con el PP para aprobar los presupuestos de 2026 con el fin de analizar la sentencia, pero cree que "es el escenario propicio para suspender el régimen sancionatorio".

Carvajal ha explicado que ha exigido al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, suspender el régimen sancionador como pedía Vox, algo que cree que además se debe hacer por "prudencia jurídica" porque, aunque la resolución en estos momentos no sea firme y se recurra, "es susceptible de ejecución provisional" y para no incurrir en responsabilidad patrimonial de la Administración local "lo que la prudencia indica es la suspensión del régimen sancionador".

La portavoz de Vox ha asegurado que la formación está satisfecha con la sentencia porque propicia el escenario en el que trabajaban en la mesa de la ZBE para la suspensión del régimen sancionador.

En esta línea, ha señalado que, aunque los servicios jurídicos arbitren el instrumento adecuado para suspender el régimen sancionador de forma "provisional", considera que PP y Vox tienen que consensuar un modelo con el criterio que tiene su formación. "Que, con arreglo también a la calidad del aire, la Zona de Bajas Emisiones no tiene que ser restrictiva de derechos, no tiene que haber ninguna restricción de derechos", ha añadido.

SIN MULTAS

Como ejemplo de ello, la concejal ha asegurado que la ley solamente establece la necesidad de establecer una ZBE, pero cree que esto se puede hacer sin régimen sancionador, que es a lo que ha afirmado que hay que "tender".

Así, Carvajal ha asegurado que se puede establecer en una ciudad como Valladolid una Zona de Bajas Emisiones que solamente se active en "picos" de contaminación, algo que ha apuntado que en Valladolid la experiencia indica que ocurre en agosto porque hay una ola de aire sahariano con polvo que llega hasta la ciudad.

Frente a ello, considera que hay "otras muchas medidas" para mejorar la calidad del aire como implementar espacios verdes, "que hace ciudades más amables, más amigables y muchísimo más confortables para el ciudadano" pero también mejora la calidad del aire.

"Aquí la realidad es que el Gobierno de Sánchez nos impone un modelo restrictivo de derechos para mejorar la calidad del aire obviando o expurgando otra serie de medidas que se pueden implementar para esas mejoras de la calidad del aire, insistiendo en que la calidad del aire de Valladolid es buena", ha aseverado la portavoz de Vox.

Además, ha añadido que el 66 por ciento del factor contaminante de la calidad del aire de Valladolid no llega por el tráfico rodado, sino por la industria y las calefacciones de las comunidades de propietarios, algo que se está solventando con modelos energéticos más eficientes y la red de calor de la ciudad.

"Por lo tanto, tenemos que arbitrar toda esta serie de factores para no restringir derechos en el acceso a la ciudad o en el tráfico rodado", ha insistido.