Vox culpa al "socialismo rojo y azul" de una desindustrialización que hace "invivibles" los barrios de ciudades medias

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía y secretario general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, José María Figaredo, ha asegurado que la desindustrialización causada por las políticas del "socialismo rojo y azul" durante más de 40 años se ha cobrado una "factura terrorífica" en las ciudades medias de España, como Valladolid, donde los barrios que "antes ofrecían prosperidad" ahora están "absolutamente abandonados y degradados por la administración", ocupados por una "marabunta multicultural que hace que ninguna familia desee que sus hijos crezcan en ellos".

En declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del programa Económico y de Vivienda del partido en la capital vallisoletana, donde ha estado acompañado por el diputado nacional Carlos Hernández Quero, Figaredo ha explicado que durante la jornada se ha reunido con ciudadanos y empresarios de varias zonas de una ciudad en la que se refleja, al igual que en otras ciudades medias de España, cómo la "desindustrialización se está cobrando una factura terrorífica".

De hecho, ha señalado que una parte de la población de Valladolid que hace no tantos años tenía un futuro "asegurado y garantizado con empleos de calidad, a día de hoy no tiene más que incertidumbre" con una industria de la automoción que está "absolutamente atacada por políticas dogmáticas que han decidido que la producción de automóviles de combustión interna debe prohibirse".

"Unas políticas que han decidido condenar a una parte importantísima de la población, en este caso de Valladolid, donde hay barrios en los que muchas familias trabajadoras crecieron y conquistaron la prosperidad a día de hoy son absolutamente invivibles", ha lamentado.

Para el secretario general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, estas zonas están "absolutamente abandonadas y degradadas por la administración", ocupados por una "marabunta multicultural que hace que ninguna familia desease que sus hijos creciesen en estos barrios que en otra época fueron la lanzadera de las clases medias de España".

Frente a todo ello, ha sostenido Figaredo, Vox es "más necesario que nunca" para darle un giro de 180 grados a estas políticas que lo que tienen que hacer es poner el bienestar de los españoles en el "centro".

PACTO DE GOBIERNO

En relación con el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid entre PP y Vox, ha señalado que el Consistorio de la capital del Pisuerga sirve de ejemplo para reflejar las políticas de los de Santiago Abascal.

Precisametne, ha subrayado que cuando Óscar Puente abandonó el Ayuntamiento tenía un plan de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "brutal, con unas sanciones previstas terroríficas, con una amplitud y un tamaño que alcanzaba una parte muy relevante de la ciudad".

A día de hoy, después de una negociación "muy complicada" con un Partido Popular que estaba "dispuesto a mantener esas restricciones, ha añadido, Vox ha conseguido que la zona se mantenga en "cuatro o cinco calles con exenciones para las familias numerosas".

Además, ha destacado que en Valladolid se ha conseguido que la tasa de basura sea el "mínimo posible" y se ha "reducido el IBI en la parte correspondiente de la tasa de basuras, de tal forma que los vallisoletanos no van a notar el impacto económico de una legislación nacional aprobada por el PP y el PSOE".