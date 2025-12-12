Vox defiende que todas sus iniciativas sobre campo van orientadas a "dar un futuro a las familias rurales"

PALENCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Vox Ricardo Chamorro ha destacado este viernes, antes de participar en la jornada sobre el campo español, organizada por la Fundación Defensa de la Nación Española (Denaes), que todas las iniciativas que pone en marcha el partido van orientadas a "dar un futuro a las familias rurales".

Chamorro ha intervenido en esta jornada, acompañado entre otros por el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro; y el presidente y el director de Denaes, respectivamente Juan Sergio Redondo e Iván Vélez.

Ricardo Chamorro ha recordado que en Palencia y en Castilla y León se "sufre" una "despoblación importante" que Vox quiere revertir para "cohesionar la nación y para que tengamos un futuro en las zonas rural", por ello ha defendido que el grupo parlamentario de Vox con sus iniciativas busca "realzar y dar un futuro a las familias rurales".

Chamorro ha recordado que el sector agrario "forma parte también de la identidad como nación" y en Palencia y en otras ciudades similares se ha vivido "del flujo de la agricultura y de la ganadería", de familias que permanecen en el medio rural y "hacen sostenibles esas zonas rurales".

Pero ha advertido de la "pérdida de rentabilidad" de esas explotaciones agrarias y ganaderas de lo que responsabiliza "las normativas, las agendas internacionales que llevan planteando socialistas y populares a nivel internacional" como la Agenda 2030.

Por su parte, David Hierro ha destacado que el campo ha sido "muy importante" en lugares como Palencia, donde era "un motor económico fundamental", pero asevera que actualmente "va a la ruina" por "los pactos que mantienen el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas y que afectan a los agricultores y a los ganaderos y a la gente del campo de Palencia".

Mientras tanto, Iván Vélez ha explicado que la jornada se estructura en dos mesas redondas que van a abordar algo que considera que debería ser "intrínseco a toda la nación", en referencia a la "soberanía alimentaria", algo que recuerda que solo se mantiene si el sector primario "se fortalece y se recupera".