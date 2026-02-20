Vox propondrá en el Pleno de Valladolid reclamar el cese de Puente por "dejación de funciones" en la gestión ferroviaria

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox presentará en el pleno que el Ayuntamiento de Valladolid celebrará el próximo lunes, 23 de febrero, una moción para que el Consistorio solicite el cese de Óscar Puente como Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, así como la realización urgente de un chequeo integral de las infraestructuras ferroviarias que conectan con Valladolid.

En su exposición de motivos, la formación recuerda, según explica en un comunicado recogido por Europa Press, "la importancia de las infraestructuras ferroviarias para la ciudad", ya que "son muchos los vecinos que las utilizan como medio de transporte, especialmente por motivos laborales".

Para Vox, el ministro de Transportes y exalcalde socialista de Valladolid "parece haber normalizado, por ser habituales, los retrasos, cancelaciones, detenciones y evacuaciones masivas".

Tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), consideran que se ha "puesto de manifiesto el deterioro y la falta de mantenimiento adecuado de las vías, generando riesgos reales para la seguridad ferroviaria.

Por estos motivos, la formación denuncia "la dejación de funciones de Óscar Puente", señala "la reducción de métodos de revisión, el recorte en el gasto de mantenimiento y la priorización de proyectos mediáticos sobre la seguridad y calidad del servicio". Por ello, exige la asunción de responsabilidades políticas y la elaboración de informes detallados sobre el estado de las infraestructuras.

Además de la petición de que el Ayuntamiento de Valladolid solicite el cese, se propone instar, "de manera urgente", al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la "realización, remisión y publicación de un informe detallado sobre el estado actual, tras un chequeo técnico integral, de las infraestructuras ferroviarias en sus conexiones con Valladolid". En dicho informe, se debería incluir "la relación completa sobre las labores de mantenimiento realizadas en las vías de alta velocidad (LAV) durante los últimos ocho años", en los que entienden que ha aumentado la frecuencia y afluencia de pasajeros.

Piden igualmente instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a que, "en base, al informe elaborado en el punto anterior, remita y publique un calendario concreto de actuaciones correctoras de las deficiencias y los riesgos existentes"; y que elabore, remita y publique un informe detallado sobre los retrasos "continuos" que están registrándose en los trenes de alta velocidad que conectan con Valladolid, especialmente en el trazado Madrid-Valladolid.

También plantean informes sobre "los motivos que han llevado a la reducción de la velocidad de los trenes de alta velocidad en el trayecto Valladolid-Madrid", así como las actuaciones previstas para restablecer los parámetros habituales del servicio; y la posible afectación del incremento de circulación, para la seguridad ferroviaria, en su conexión con la red viaria existente.