Vox se queda solo en pedir la ilegalización de partidos separatistas que trabajen por la desaparición de España

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox se ha quedado solo este miércoles en su petición de impulsar, conforme a los trámites legalmente oportunos, las modificaciones normativas necesarias para proceder a la ilegalización de todos los partidos separatistas que trabajen activamente por la desaparición de España y socaven la convivencia y la igualdad entre españoles.

Así consta en uno de los cuatro puntos de la propuesta de resolución de una Proposición No de Ley (PNL) defendida este miércoles por el Grupo Vox que no ha salido adelante porque ha contado con el voto en contra de la mayor parte de la Cámara (PP, PSOE, Soria ¡Ya! y Unidas Podemos, Por Ávila y Francisco Igea, por el Grupo Mixto) y con la abstención de los tres procuradores de UPL y de los dos no adscritos.

"Hoy es el día de retratarse", ha advertido el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, que ha cargado contra el bipartidismo de PP y PSOE, partidos a los que ha acusado de haber "troceado" la soberanía nacional y el Estado de Derecho a lo largo de los años para "servirla en bandeja de plata a los enemigos de España" para llegar al poder o para mantenerse en él.

"Las comparaciones son odiosas y las que usted ha hecho aquí, además, son falsas (...) no le acepto de ninguna manera que meta en el mismo saco al Partido Popular y al PSOE porque no somos ni parecidos", ha respondido el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto que ha reconocido que Vox puede tener razón "en parte de sus argumentos" que pierde después al "plegarse" a los "mantras" de Bambú --la sede nacional de Vox--, entre los que ha citado la violencia de género, la Agenda 2030, los agentes sociales o el reparto de los menores no acompañados.

García Nieto ha hecho especial hincapié en diferenciar la gestión y las políticas de los gobiernos del PP de José María Aznar y de Mariano Rajoy, "que se limitaron a delegar las competencias que recogían los estatutos de autonomía para el desarrollo del Estado autonómico", con la de "P. Sánchez" y el "todo vale" a cambio de "los siete votos de la vergüenza" de los partidos independentistas catalanes "para seguir en el Gobierno y tapar la asfixiante corrupción que no le deja respirar".

"Se llega al límite de que el Gobierno no gobierna, sino que es rehén de los enemigos de España", ha advertido el procurador del PP en su argumentación en contra de la PNL defendida por David Hierro al que ha recordado que pertenecía al PP cuando se firmó el Pacto del Majestic en 1996 entre los 'populares' y CIU, a lo que Hierro ha respondido que se marchó del PP por la cobardía con la que actuó Rajoy ante la doctrina Parot.

Por otro lado, García Nieto ha reprochado el "ejercicio de cinismo y de hipocresía mayúsculo" de Vox al pedir que se supere el Estado autonómico y que se devuelvan las competencias en educación o en sanidad mientras se presenta a las elecciones autonómicas, ha llegado a formar parte de los gobiernos y preside parlamentos como el de Castilla y León. "Es como si alguien se declara ateo, va todos los días a misa y encima comulga", ha ironizado.

Por parte del Grupo Socialista, el procurador Fernando Pablos ha rechazado rotundamente la PNL de Vox al que ha explicado que las ideas no pueden ser ilegalizadas y deben ser rebatidas con argumentos. "Los que presumen de arrogarse como los únicos defensores de España son todo lo contrario: se fundaron con dinero de Irán, piden créditos a un banco húngaro, defienden las tropelías de Trump o tienen un líder que va a Estados Unidos a denigrar a la Universidad de Salamanca. Eso es la antítesis de los intereses de España", ha reprochado Fernando Pablos a Vox.

Pablos ha citado el poema de Martin Niemöller que empieza 'Primero vinieron por....' para asegurar que el Grupo Socialista nunca guardará silencio ante iniciativas como la planteada hoy por Vox al que ha reprochado por otro lado y en tono irónico que pida eliminar las competencias en interior y justicia cuando Castilla y León no las tiene. "El señor Mañueco fue en su momento consejero, hizo lo que hace ahora, el paripé", ha lamentado.

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha comparado a Vox con el "ejemplo paradigmático de Los Santos Inocentes" y ha advertido a las "pobres personas" que votan a los de Santiago Abascal que son las primeras a las que Vox eliminaría.

"Ustedes --Vox-- son los que quieren acabar con la España que conocemos, la España plural, la España diversa, la España heterogénea, la España que quiere servicios públicos. Ustedes quieren destruir todo eso", ha reprochado Pablo Fernández a Vox, partido al que se ha referido además como "lo más anti español que existe".

Finalmente, el procurador de Unidas-Podemos se ha comprometido a trabajar para destruir el fascismo y ha añadido: "Al fascismo se le destruye y a eso me he dedicado y lo haré lo que me quede de vida antes de que ustedes quieran meterme en la cárcel".

Por otro lado, ha lamentado la "degradación terrible" de las Cortes de Castilla y León tras la indamisión de debatir en este pleno la moción de UPL para una consulta popular sobre la autonomía leonesa mientras se ha permitido debatir sobre la ilegalización de partidos. "La vergüenza ajena que me produce que presenten esto ustedes hoy aquí es infinita", ha aseverado.

"No hay igualdad sin libertad", ha respondido por su parte Francisco Igea que ha aclarado a David Hierro que la traición no comenzó en 1978, como ha afirmado el de Vox, ya que, al contrario, acabó en esa fecha --firma de la Constitución Española--.

Igea ha aclarado que no está de acuerdo con las cesiones a los nacionalistas ni con los pactos de PSOE y PP, entre los que ha citado el de Mariano Rajoy con el PNV que "costó miles de millones" de euros, pero ha defendido que hay que discutir en libertad y no con tiranía.

Por último, ha aprovechado la ocasión para recordar a Vox que ayer murieron en un edificio en obras en Madrid tres ciudadanos de origen guineano, maliense y ecuatoriano "arriesgando lo que nosotros no queremos arriesgar". "Ellos no son los delincuentes, son las víctimas", ha concluido en su intervención.