Vox rechaza acudir a la reunión con Mañueco porque ya tiene la respuesta y recuerda que arrugó el papel con propuestas

VALLADOLID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro, ha ratificado este jueves que no acudirá a la nueva ronda de contactos que ha convocado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los representantes de los partidos políticos con representación en las Cortes que, en el caso de los de Santiago Abascal, tendrá lugar mañana, junto con PP y PSOE.

"A qué vamos a ir si ya tenemos la respuesta", ha zanjado David Hierro que ha recordado que el presidente la Junta arrugó y arrojó al suelo el documento con las propuestas de Vox que dejó el propio Hierro en la tribuna de oradores en su 'cara a cara' en el Debate de Política General.

Hierro ha insistido en que el Grupo Vox está de acuerdo en dialogar con el presidente de la Junta al que ha aclarado que primero tiene que contestar a las propuestas que le hicieron en noviembre "y que todavía no ha contestado", ha afeado, las mismas, ha continuado, que contenía el documento que arrugó Fernández Mañueco y que son las mismas que ha aceptado Carlos Mazón.

"Si el señor Mañueco no está dispuesto a aceptar estos principios básicos para Vox a la hora de desarrollar un presupuesto evidentemente poco tenemos que hablar porque ya nos ha respondido que no está dispuesto", ha reconocido Hierro que ha considerado que si Fernández Mañueco cree que obró mal al arrugar el documento de Vox "debería pedir perdón". "Si no pide perdón, pues, a lo mejor entendemos que piensa que ha obrado correctamente y por eso no lo hace", ha añadido.

El portavoz del Grupo Vox ha apuntado por otro lado a que el presidente de la Junta prefiera llegar a acuerdos con el Partido Socialista, "con los que parece que se entiende bastante mejor, sobre todo si se reparten sillones", ha ironizado también tras lo que ha rechazado participar el cambalaches porque los de Santiago Abascal están "a otras cosas más importantes".

Por su parte, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que está citado a las 14.00 horas del lunes 7 ha adelantado que es "muy probable" que no acuda a una reunión que no servirá "de nada", más allá de "blanquear" la imagen de un presidente al que ve incapaz de acordar con alguien ni de articular consensos con los que piensan diferente.

"Lo único que quiere el señor Mañueco con la reunión con los grupos parlamentarios es buscar una foto que blanquee su imagen y darse una pátina de persona dialogante, cuando es todo lo contrario", ha zanjado Fernández que ha apuntado a que la Junta no da "puntada sin hilo" por lo que ha preferido citar a Por Ávila a las 12.30, "una hora un poco más razonable", que a las 14.00 como es su caso para que no pueda entrar en los informativos.

"Con lo cual, quizás lo más seguro es que no vaya y así dejaré a Mañueco que se tome tranquilamente el vermú, que yo creo que es lo único que le interesa a este señor", ha zanjado.

Y el procurador Francisco Igea, que no está convocado, ha tirado de ironía para apuntar a la posibilidad de llegar a la reunión "en el maletero, como Puigdemont", y ha situado su desconvocatoria a "una de las típicas rabietas del presidente" al que ha acusado de usar la política "como instrumento de la venganza personal".

"Le dices cosas feas en el pleno, cosas que no le gustan y te castiga con el látigo de su indiferencia. Pero, bueno, el grado de infantilismo del presidente Mañueco no es una novedad para nadie de los que habitan esa tierra", ha sentenciado quien fue su socio de gobierno en el anterior mandato.

Dicho esto, ha augurado que de esta nueva ronda de negociaciones que ha tildado como "la escena del sofá" no va a salir nada, más allá de lo que pueda conseguir el PSOE en su negociación para renovar los puestos de la Mesa de las Cortes.