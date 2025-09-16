Vox tilda de "absoluto desastre" que el secretario autonómico del PP anuncie la fecha electoral en lugar de Mañueco

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Hierro, ha criticado que el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, haya anunciado la fecha de las elecciones en lugar del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, una circunstancia que ha tildado de "absoluto desastre".

"No puede ser que el jefe del Ejecutivo autonómico no sea el que anuncie la fecha de las elecciones", ha lamentado en declaraciones difundidas a los medios, en las que ha asegurado que es "igual que lo que hace el PSOE al confunfidr el gobierno con el partido".

"Estamos hablando absolutamente de lo mismo. Partido Popular y Partido Socialista actúan igual porque son lo mismo", ha concluido.