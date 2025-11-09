VTLP advierte del "desastre" por la disolución de la SVAV debido a la "irresponsabilidad de Carnero"

VTLP advierte del "desastre" de la "posible disolución" de la SVAV el próximo 24 de noviembre - VALLADOLID TOMA LA PALABRA

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, ha advertido de que el próximo 24 de noviembre marcará "el inicio del desastre en la ciudad de Valladolid" con la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) por la "irresponsabilidad" del alcalde, Jesús Julio Carnero.

En un comunicado recogido por Europa Press, VTLP ha señalado que en esa fecha está prevista la reunión de la Junta de Accionistas y la Comisión de Seguimiento de la SVAV, en la que Adif "comenzará, previsiblemente, con la disolución de la sociedad ante el bloqueo que el Ayuntamiento de Valladolid y su equipo de gobierno han provocado".

"Se corría un serio peligro de que la sociedad se disolviera, de que todo se paralizara y, además, de perder una gran cantidad de inversiones previstas para el urbanismo de la ciudad, a lo que se suma la gestión de la deuda pendiente, que estaba acordada en el convenio de integración", ha aseverado la portavoz.

Asimismo, ha responsabilizado "directamente" al alcalde y a su equipo de Gobierno de haber llevado a la ciudad a "esta situación crítica".

En este sentido, Anguita ha recordado que el proyecto de soterramiento que el PP defiende es "inviable e irreal", por lo que ha advertido que podría resultar "muy costoso" para Valladolid y "provocaría la paralización indefinida de las obras de integración ferroviaria".

"Estamos ante un desastre sin precedentes. El único responsable es el alcalde Carnero y la promesa de un soterramiento inviable, del que no tiene datos, ni proyecto, ni financiación, y del que Valladolid no verá ni un solo kilómetro", ha concluido la portavoz de VTLP.