VTLP advierte a Vox que no permitirá imponer "retrocesos en los derechos de las mujeres"

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha advertido a Vox que no permitirá "que imponga retrocesos en los derechos de las mujeres" después de que su portavoz en el Ayuntamiento, Irene Carvajal, se haya abierto a seguir los pasos del Ayuntamiento de Madrid y establecer que las mujeres que decidan abortar reciban información sobre un supuesto 'síndrome post-aborto', "una figura que carece de respaldo científico".

Anguita ha señalado que este tipo de iniciativas "son pura ideología de ultraderecha, sin ninguna base científica y contrarias a la normativa que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos", explica a través de un comunicado.

La portavoz ha insistido en que este tipo de propuestas deben ser "frenadas con contundencia" y que no permitirá que en Valladolid se retroceda "en derechos conquistados".

Ha añadido que tampoco puede "tolerarse" que se intente "manipular y culpabilizar" a las mujeres con campañas "basadas en bulos y en argumentos sin ningún respaldo médico ni científico".

"En el Ayuntamiento de Valladolid no se puede consentir que haya retrocesos sobre los derechos de las mujeres. Las vamos a parar tantas veces como haga falta", ha concluido Anguita, que ha reafirmado el compromiso de Valladolid Toma la Palabra "con la defensa de los derechos de las mujeres frente a los intentos de Vox de imponer su agenda ideológica".