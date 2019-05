VTLP apuesta por la educación para la concienciación, el envejecimiento activo y prevenir adicciones

Publicado 17/05/2019 12:24:05 CET

VALLADOLID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra ha presentado este viernes sus propuestas en educación tanto de niños como de adultos, como un elemento que consideran esencial para la concienciación social y la prevención de adicciones a las drogas, el alcohol, el juego e Internet en los más pequeños y para el envejecimiento activo.

Los integrantes de la candidatura María Sánchez, Alberto Bustos, María José Larena y Pablo Redondo han detallado las propuestas en materia educativa y han hecho balance de la actuación del equipo de Gobierno del que la plataforma ha formado parte durante el presente mandato.

Como han explicado los candidatos, la dimensión educativa debe estar presente en la política municipal para formar a la ciudadanía y facilitar que ejerzan sus decisiones.

En este sentido, se apuesta por propuestas como el mantenimiento de acciones educativas de todo tipo, la creación de un programa de educación sexual en los colegios, un Plan de Lectura a través de las bibliotecas municipales y profundizar en la política de huertos escolares, con la inclusión de nuevos colegios en el programa y la ampliación también a la Secundaria.

Otro pilar importante, como ha explicado Pablo Redondo son las actuaciones en centros educativos que asume el Ayuntamiento pese a que no es su competencia. Así, VTLP plantea ampliar la red de escuelas infantiles, como un elemento clave para la conciliación de la vida familiar y laboral, tanto crear nuevos centros como prolongar los horarios.

A este respecto, se han destacado acciones llevadas a cabo por el actual equipo de Gobierno, como la inversión en obras de mejora y mantenimiento de colegios públicos, a lo que se han dedicado unos 9 millones de euros.

También, como ha subrayado María Sánchez, fue un logro importante la apertura de los comedores escolares en verano desde 2015, tanto para la conciliación de los horarios familiares como para garantizar la buena alimentación de pequeños pertenecientes a núcleos con pocos recursos.

El otro pilar que se ha destacado en la rueda de prensa ha sido la prevención de determinadas actitudes de riesgo en los jóvenes, como las adicciones al alcohol, las drogas y el juego o Internet, dos problemáticas que han ido en aumento durante los últimos años, algo que afecta de manera negativa a la sociedad. De hecho, El concejal y candidato Alberto Bustos ha señalado que en muchos casos el acoso escolar se comienza a producir a través de las redes sociales.

Por ello, se busca profundizar en la prevención y para ello Bustos considera que hay que "ir allí donde están los jóvenes", y no solo en los centros educativos, sino también en los centros cívicos, las zonas de ocio o programas municipales como Vallatarde y Vallanoche.

También se mantendrá la apuesta por el deporte escolar en el que durante los últimos cuatro años, la Concejalía de Juventud, Infancia e Igualdad, dirigida por Alberto Bustos, ha logrado "cifras históricas" de participación, como ha subrayado la número 2 de la candidatura, María Sánchez.

Pero la educación no se circunscribe únicamente a los más pequeños, sino que también VTLP ha destacado el trabajo en este mandato en el programa de Educación a lo largo de la vida, el cual según Sánchez estaba "prácticamente cerrado" en 2015 y que no solo se ha recuperado sino que ha llegado a miles de personas, como un elemento importante para el envejecimiento activo y la formación de personas adultas que no pudieron completar su etapa educativa.