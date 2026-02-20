VTLP critica al equipo de gobierno por el "fracaso de los Presupuestos Participativos"

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) volverá a interpelar en el pleno ordinario de febrero a la Concejala de Deportes y Participación Ciudadana, María Teresa Martínez, pues la plataforma considera que los Presupuestos Participativos son un "proceso fallido y confuso".

La portavoz del VTLP, Rocío Anguita, ha calificado de "desastroso" el desarrollo de la convocatoria de este año, para recordar que el reglamento fue modificado con el objetivo de mejorar su funcionamiento.

VTLP critica que actualmente existen "propuestas inadmitidas que se pueden votar, propuestas admitidas que aparecen repetidas varias veces" y situaciones en las que vecinos "no han podido participar" porque "no han recibido el código necesario o no han encontrado solución a los problemas técnicos".

Anguita ha advertido de que esta situación evidencia que el proceso no es "tan transparente ni tan facilitador" como debería ser y va a generar "más frustración" en la ciudadanía, especialmente porque muchas propuestas "inadmitidas" sean votadas pero no puedan salir adelante porque ya han decidido que no forman parte del proceso.

Por ello, la portavoz del grupo municipal ha anunciado que volverán a preguntar en el pleno "cómo va a solucionar el equipo de gobierno" este proceso de forma "transparente" para garantizar la participación ciudadana.

Valladolid Toma la Palabra insiste en que los Presupuestos Participativos deben ser una "herramienta útil para fortalecer la implicación vecinal" y no un "mecanismo que genere desconfianza y desánimo" en la ciudadanía.