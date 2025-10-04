VTLP exige un Plan Municipal para que los animales del Campo Grande "vivan en condiciones dignas"

VTLP reclama un plan urgente para garantizar el bienestar de los animales del Campo Grande - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha vuelto a reclamar un Plan Municipal de gestión y bienestar para que los animales del Campo Grande "vivan en condiciones dignas" en lugar de con "falta atención veterinaria, control sanitario y alimentación adecuada", lo que supone "una grave dejación de funciones por parte del Ayuntamiento".

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los Animales, el Grupo Municipal ha reiterado esta propuesta que ya llevó a la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Ciudadana el pasado mes de junio.

La concejala de VTLP Cristina Colino ha criticado "la falta de atención veterinaria, control sanitario y alimentación adecuada de estos animales", lo que supone un incumplimiento de la Ley de protección y derechos de los animales.

"A día de hoy, estos animales carecen de gestión alguna que asegure su bienestar y su salud, no reciben atención veterinaria, ni identificación, ni alimentación adecuada para su buen desarrollo, lo que supone una grave dejación de funciones por parte del Ayuntamiento", ha apostillado.

A su vez, ha expuesto que "no se trata solo de cumplir con la ley, sino de garantizar que estos animales que son propiedad del Ayuntamiento de Valladolid y por tanto responsabilidad del consistorio vivan en condiciones dignas".

Asimismo, la concejala de VTLP ha recordado que "son cientos de familias y miles de personas las que pasean diariamente por el Campo Grande e interactúan con estos animales", por lo que ve necesario implantar "una gestión sanitaria adecuada", "no solo por el bienestar animal, sino también para proteger la salud pública".

Por todo ello, VTLP ha insistido en la necesidad de crear un Plan Municipal de gestión y bienestar de los animales en espacios públicos, dotado con "una partida presupuestaria suficiente y de carácter anual, que asegure su continuidad y garantice una política pública responsable y efectiva en esta materia".

"Es momento de que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y garantice condiciones dignas y seguras para los animales y para toda la ciudadanía que disfruta del Campo Grande", ha concluido Colino.