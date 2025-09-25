VTLP pedirá en el Pleno que el Ayuntamiento desista en su "actitud de bloqueo" para "evitar la quiebra" de Valladolid

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra (VTLP) propondrá este lunes en el Pleno del Ayuntamiento una moción para que el equipo de Gobierno desista en su "actitud de bloqueo" con el objetivo de "evitar la parálisis urbanística de la ciudad y la quiebra financiera del Consistorio" ante la posible disolución de Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV)

Así lo ha anunciado este jueves su portavoz, Rocío Anguita, quien ha mostrado la "enorme preocupación" de la formación ante la reunión de la SVAV prevista para el próximo 6 de octubre y la "actitud de bloqueo" que, a su juicio, mantienen el equipo de Gobierno de PP y Vox.

La concejala ha advertido que Valladolid "se encuentra en un punto crítico" debido a que si la SVAV se disuelve, el Ayuntamiento tendría que asumir más de 100 millones de euros de deuda, una "cifra inasumible" que supondría, según Anguita, perder dos años de todos los servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid, o renunciar a todos los polideportivos, los centros cívicos y las actividades que se ofrecen a los vecinos. "Sería una catástrofe para la ciudad", ha subrayado.

Entre las medidas que VTLP ha planteado en su moción figura la renuncia definitiva a la opción del soterramiento ferroviario, "un proyecto imposible técnica y financieramente hoy por hoy", y el fin de los encargos de informes "millonarios" que, según Anguita, "no cuentan con viabilidad".

Además, la formación ha reclamado "la aprobación inmediata" de pasos ya previstos, especialmente los de Ariza y Ciudad de la Comunicación, así como la negociación con ADIF y Renfe de nuevos pasos "imprescindibles", como el de Daniel del Olmo, "clave para la entrada a la ciudad y que actualmente no permite el paso de vehículos pesados".

Asimismo, la moción insta a la Junta de Castilla y León a cumplir sus compromisos de infraestructura con Valladolid, en particular la construcción de la nueva estación de autobuses en Delicias, con el objetivo de conformar un gran intercambiador de transportes junto a la estación de tren, según un comunicado de VTLP recogido por Europa Press.

Anguita ha insistido también en la necesidad de atender a los barrios del este de la ciudad, "históricamente mal dotados de infraestructuras", y dotarles de equipamientos y servicios "al mismo nivel" que el resto de Valladolid.

"Ahora tenemos muchos proyectos para mejorar la ciudad donde las tres cuartas partes de la financiación vienen de fuera. Si la SVAV se disuelve nos quedamos sin todas esas inversiones y a medio plazo tampoco tenemos claro que vuelva a haber otro gran proyecto como este para mejorar la movilidad y el urbanismo", ha concluido la portavoz de VTLP.