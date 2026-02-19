VTLP presentará en el Pleno de Valladolid una moción sobre el 8M con medidas como crear una Concejalía de Igualdad

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) presentará el próximo lunes una moción al Pleno del Ayuntamiento sobre el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, para la promoción de la igualdad con medidas como la creación de una Concejalía específica de Igualdad que centralice las competencias del área en la estructura municipal.

Esta iniciativa propone nueve acuerdos centrados en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el refuerzo de los servicios públicos y la garantía de derechos en el ámbito local y autonómico con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El primer acuerdo plantea el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 9/2018 de igualdad de oportunidades de Castilla y León mediante la incorporación obligatoria de la perspectiva de género en todas las actuaciones y áreas municipales.

El segundo punto propone la creación de una Concejalía de Igualdad que concentre todas las competencias en esta materia dentro del organigrama municipal.

VTLP señala que esta medida supone "un signo inequívoco de la importancia que la corporación otorga a la defensa de los derechos de las mujeres" y atribuye a esta área el impulso de políticas de equidad en todos los sectores.

El tercer acuerdo establece la supresión de actividades y la eliminación de cualquier colaboración o vinculación municipal con entidades que promuevan discursos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o que respalden modelos de maternidad impuestos.

El cuarto punto recoge el refuerzo de los programas municipales de actividades extraescolares y de conciliación con ampliación de su cobertura horaria para facilitar la corresponsabilidad y garantizar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

El quinto acuerdo solicita la eliminación de las listas de espera en el acceso a la valoración de la ayuda a la dependencia y la ampliación de los recursos de apoyo a familias con especial dificultad para el cuidado.

El sexto punto plantea el estudio de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio como vía para revalorizar a las profesionales de los cuidados y ofrecer un servicio público de calidad.

El séptimo acuerdo propone el refuerzo de los servicios municipales implicados en la lucha contra la violencia de género con especial atención a la intervención directa a mujeres supervivientes desde los servicios sociales municipales El texto señala que los recursos actuales resultan insuficientes ante la demanda existente.

El octavo punto reconoce a las familias monoparentales y monomarentales con menores a cargo como colectivo de atención preferente en las políticas municipales de acceso a la vivienda por su mayor exposición a la vulnerabilidad residencial e infantil.

El noveno acuerdo insta a la Junta de Castilla y León al cumplimiento de la ley para garantizar la accesibilidad a recursos y servicios especializados de atención a víctimas y supervivientes de violencia sexual a través de los centros de crisis con espacios físicos adecuados, atención presencial durante las 24 horas y profesionales cualificados que aseguren una respuesta integral a las mujeres que acudan a estos recursos.