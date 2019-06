VTLP reclama para cerrar el pacto tener clara su participación en la "dirección política" del gobierno municipal

Publicado 07/06/2019 13:05:46 CET

La plataforma se plantea incluso retrasar la consulta a su censo prevista para este fin de semana si no se acuerda la estructura

VALLADOLID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valladolid Toma la Palabra ha explicado los principales "flecos" que quedan por cerrar para un posible acuerdo de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, entre los que el concejal electo Alberto Bustos considera "clave" aclarar como se marcará la "dirección política" del nuevo equipo, ya que quieren tener un papel en ella en búsqueda del consenso, como ha ocurrido durante los últimos cuatro años.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alberto Bustos ha explicado que hay "flecos pendientes que pueden tener una mayor o menor importancia" para cerrar el pacto, pero ha incidido en que a VTLP le gustaría tener aclarado la mayor parte posible del contenido antes de someterlo a consulta a su censo de inscritos, por lo que esperan "una solución lo más rápido posible".

Entre esos flecos, Alberto Bustos ha considerado "clave fundamental", como sería la dirección política del gobierno municipal, por lo que quieren tener claro si "la va a marcar el alcalde o si además va a haber lo que se ha venido a llamar una vicealcaldía".

"Sabemos dónde estamos, tenemos claro el reparto de fuerzas, quién es el alcalde, quién tiene mayor presencia en el Pleno y en la Junta de Gobierno. Sin embargo creemos que esa dirección política tiene que tener protagonismo nuestro, no podemos ser un elemento subsidiario", ha aseverado Bustos.

VTLP reconoce que "la cabeza" tiene que ser el previsible alcalde, Óscar Puente, pero recalca que "tiene que haber una relación de equipo de gobierno en la que esa dirección política se marque, en el debate, el consenso y cuando sea necesario se marque por votación".

Bustos ha apuntado que ese ha sido el funcionamiento del equipo de Gobierno durante los últimos cuatro años de coalición entre PSOE y VTLP y, según su opinión, "el éxito ha sido buscar el consenso y el trabajo común".

Otros flecos son, por ejemplo, el Parque Agroalimentario, pues VTLP defiende que tiene que estar en el ámbito de Urbanismo, ya que se trata de "un proyecto de ciudad, de transformación". Igual ocurre con la oficina de contratación, pues la plataforma entiende que debería permanecer también en el área de la que previsiblemente se seguirá encargando Manuel Saravia.

También hay diferencias sobre Juventud, ya que se ha acordado que haya un posible reparto de las competencias entras las áreas de Educación y la que él ha gestionado, Participación Ciudadana, pero "no se acaba de concretar" y reclaman que quede claro "quién lo dirige".

Bustos ha subrayado que a VTLP les gustaría mantener una reunión este viernes, ya que creen que el intercambio de información sobre las posturas para la estructura municipal "es bueno hacerlo cara a cara, sentados en una mesa", pues ha recordado que ambos grupos han sido compañeros de equipo de Gobierno y existe "un ámbito de confianza".

En el caso de que no se produzca el encuentro y lo que hay es un mero "intercambio de información" como ha sucedido este miércoles y jueves, VTLP deberá decidir si eso es suficiente para poder llevar a cabo la consulta con su censo que quieren iniciar este sábado.

Por su parte, fuentes del Grupo Socialista han apuntado que mantienen la intención de cerrar el acuerdo "lo antes posible" y que consideran que las diferencias existentes no son de gran calado, por lo que con el intercambio de propuestas que se lleve a cabo este viernes confían en que el pacto se cierre.

El edil electo de VTLP ha detallado que para esa consulta quieren poder exponer tanto el programa municipal acordado con el PSOE, la estructura de gobierno y el papel que jugarán los concejales de la plataforma, pues ha advertido de que sus inscritos quieren que ese peso sea "importante".

Por ahora no se ha decidido si la consulta podrá hacerse este sábado en formato online y este domingo en presencial, algo que deberá determinar el Grupo con el equipo de coordinación, pero ha señalado que si no están claros los elementos suficientes del pacto la votación no se podrá desarrollar. "No se trata de hacer un paripé, sino una decisión informada", ha subrayado Alberto Bustos.

El concejal ha destacado que la Asamblea que se desarrolló este jueves en la plaza de la Universidad fue "muy positiva", con la participación de 150 personas, que realizaron un análisis "muy responsable", aportaron ideas y realizaron una valoración de la aportación de VTLP a la ciudad.