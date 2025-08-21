El XIV Congreso Internacional de Molinología acepta 63 comunicaciones de un centenar de autores

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XIV Congreso Internacional de Molinología (CIMO), que se celebrará en León del 16 al 19 de octubre con la participación de un centenar de expertos nacionales e internacionales, ha aceptado un total de 63 comunicaciones firmadas por 98 autores que llegarán, además de España, de México (4), Portugal (3), Alemania (1) y Chile (1).

El director del Congreso y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León, Javier Revilla Casado, ha informado sobre ello y ha subrayado que la "respuesta ha sido magnífica", para detallar que se presentarán investigaciones sobre molinos desde diferentes disciplinas, como historia, ingeniería, antropología, educación, musicología, arquitectura, arqueología, geografía o historia del arte, y enfoques metodológicos.

Organizado por la Universidad de León (ULE) y la Asociación para la Conservación y el Estudio de los Molinos (ACEM) con el título 'Paisajes milenarios, repertorio de sabiduría', este foro servirá para debatir criterios de protección y estrategias de intervención, favorecer intercambios y redes de colaboración e impulsar el estudio, la conservación y la defensa de los molinos desde una base científica.

La programación del congreso incluye ponencias, visitas y presentaciones que permitirán mostrar la riqueza del patrimonio molinológico, así como pautas de conservación, restauración y rehabilitación con la provincia de León como epicentro, según ha indicado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Para la organización del XIV CIMO, la ULE y ACEM han contado con el patrocinio del Ayuntamiento de León y la colaboración de la Fundación Juanelo Turriano, el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (ULE), el grupo de investigación INDETEHI/HISMECON de la ULE, la Fundación Octavio Álvarez Carballo y el Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León.

PROTAGONISMO PARA LOS 'MOLINOS DE LEÓN'

La jornada inaugural del XIV CIMO tendrá lugar en el entorno del Molino Sidrón, heredero de los muchos artefactos hidráulicos que tuvo la ciudad de León en sus distintas presas o cauces derivados de los ríos Torío y Bernesga, para convertirse luego en fábrica de harinas.

No conserva su maquinaria, pero sí el edificio levantado en la Era del Moro que está siendo actualmente rehabilitado por el Ayuntamiento de León con una inversión de más de un millón de euros a partir de fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Ciudad de León.

Allí, al aire libre, se montará una exposición temporal titulada 'Molinos de León' que desde el 16 de octubre mostrará distintos paneles con fotografías antiguas y en los que se detallará la ubicación de los molinos, curtidurías y batanes.

Durante el XIV Congreso Internacional de Molinología se presentarán una decena de comunicaciones directamente relacionadas con molinos o ferrerías hidráulicas de la provincia de León, con enfoques variados y sugerentes, desde la arqueología a la musicología, pasando por testimonios de molineros que trabajaron en ellos y los conservan hoy día. Se visitará a algunos de ellos en la jornada del sábado 18 de octubre.

La inscripción para la asistencia al XIV CIMO está abierta a todos los interesados a través de la web https://congresos.unileon.es/14cimo2025/inscripcion/