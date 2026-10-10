El XIX Congreso de Juego de CyL reunirá en Soria el 20 y 21 de octubre a administraciones y empresas de toda España

Imagen de archivo de la Junta de Castilla y León - JCYL

SORIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El XIX Congreso de Juego de Castilla y León, organizado por la Junta, se celebrará en Soria los próximos días 20 y 21 de octubre, con la participación de representantes de las administraciones autonómicas y del Estado, así como de empresas y asociaciones vinculadas al sector del juego privado.

El encuentro, que tendrá lugar en la Sala Magna de la Diputación Provincial de Soria, abordará los principales retos de la industria desde las perspectivas regulatoria, empresarial y tecnológica.

El congreso, de ámbito nacional y celebrado anualmente en estas fechas, será presentado el martes 20 de octubre por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, mientras que el cierre, previsto para el miércoles 21, correrá a cargo de la directora de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Junta, Ruth Andérez Alonso, acompañada por el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano Mata.

A lo largo de las dos jornadas se celebrarán varias mesas-coloquio y ponencias en las que se abordarán algunos de los principales retos del sector, desde la evolución de los distintos juegos de azar y la transformación de las empresas hasta el impacto de las nuevas tecnologías en los hábitos de los usuarios.

El encuentro incluirá también una ponencia del periodista Javier Chicote Lerena sobre temas de actualidad, ha señalado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las sesiones reunirán a responsables de los órganos reguladores de distintas comunidades autónomas y a profesionales de los diferentes ámbitos de la industria del juego, favoreciendo el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos a los que se enfrenta el sector.

El Congreso contará asimismo con una destacada representación institucional, con la asistencia de responsables de distintos órganos competentes en materia de juego, tributos y salud pública de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y País Vasco, además de representantes de la Administración General del Estado, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego y de los servicios policiales especializados en el control de los juegos de azar.

El Congreso de Juego de Castilla y León constituye un foro de encuentro entre las administraciones competentes y los profesionales del sector, en el que se examinan los cambios normativos, económicos y tecnológicos que afectan a esta actividad y se comparten perspectivas sobre sus principales desafíos.