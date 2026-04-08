La XV edición de 'Senderos del Duero' contará con cinco rutas, la primera dedicada a Bécquer y al eclipse solar

Cartel de la XV edición de Senderos del Duero. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria ha puesto en marcha la decimoquinta edición del programa 'Senderos del Duero' que incluirá cinco rutas desde este domingo, 12 de abril, con la primera dedicada al poeta Gustavo Adolfo Bécquer y al eclipse solar.

Se trata de una iniciativa consolidada que invita a la ciudadanía de Soria y a visitantes a redescubrir la riqueza natural, histórica y cultural que rodea el cauce del río Duero a su paso por la capital.

Bajo el lema 'Recorre y cuida nuestro patrimonio natural', el ciclo, que cuenta con la colaboración de Valoriza, arranca este domingo con una propuesta que aúna el misticismo becqueriano y la expectación ante el próximo eclipse solar total.

Con el título 'El último rayo de Luna: Bécquer y el eclipse total', este recorrido por los márgenes del Duero sigue los pasos del poeta para descubrir el misterio del eclipse total que marcó su adiós en 1870, y que volverá a abrazar Soria este próximo agosto de 2026.

Se trata de una ruta de dificultad baja, con salida a las 10.00 horas desde el Fielato, según han informado desde el Consistorio soriano en un comunicado recogido por Europa Press.

VALONSADERO Y NOCTURNA

El domingo 10 de mayo se celebrará la segunda ruta, 'Valonsadero: De fuente en fuente', un itinerario que explora las cañadas y vegas del Monte Valonsadero, donde el agua emana de forma natural en numerosas fuentes.

La tercera ruta será el sábado 11 de julio con el nombre 'Ruta Nocturna: Cuando el Sol se pone, Valonsadero despierta' Una experiencia mágica para toda la familia en el mismo monte. Al caer la noche, los participantes podrán descubrir los sonidos de la fauna, los secretos de los robles centenarios y disfrutar de uno de los cielos más limpios de Europa.

El ciclo continuará el domingo 6 de septiembre con la cuarta cita, 'El Camino del Duero', desde Garray hasta Soria, una ruta que sigue la senda del Duero (GR-14) tras las huellas de Numancia para descubrir los secretos del río y el paisaje que forjó a los numantinos, así como los ecosistemas que hoy dan vida a Soria.

Senderos de Duero finalizará el domingo 15 de noviembre con la quinta ruta, 'Reserva Micológica del Amogable', en la que se propone una visita a la Reserva Micológica para observar la diversidad de especies de hongos.

INSCRIPCIONES

Las plazas para participar en los 'Senderos del Duero 2026' son limitadas y la información detallada de cada ruta, horarios y las inscripciones estarán disponibles en la web municipal entradas.soria.es.

Los precios son populares, de dos euros para la primera y la tercera ruta, y cinco euros para la segunda, cuarta y quinta, que incluyen transporte. Además, existe la posibilidad de adquirir un abono para todas las rutas por 15 euros.