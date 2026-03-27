El XVI circuito 'Palencia Legua a Legua' recorrerá Villada, Quintana del Puente, Herrera de Pisuerga e Itero de la Vega

Presentación del circuito 'Palencia legua a legua' - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La decimosexta edición del circuito 'Palencia Legua a Legua', organizado por la Diputación Provincial, se disputará este año en las localidades de Villada, Quintana del Puente, Herrera de Pisuerga e Itero de la Vega, entre el 10 de mayo y el 28 de junio.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, ha destacado que este circuito el "más importante" de estas características y con mayor participación dentro de las carreras populares de toda la provincia y pretende unir la actividad deportiva con la promoción turística y cultural para "intentar llegar a todo tipo de municipios".

Durante la presentación de la prueba en la que ha estado acompañada por los representantes de las localidades sedes del circuito.

El calendario de carreras de este año pasa por la celebración de cuatro leguas en diferentes localidades de la provincia de Palencia. Así, el 10 de mayo, la primera de las pruebas se disputará en Villada; el 31 de mayo, la cita es en Quintana del Puente; el 14 de junio, en Herrera de Pisuerga, y 28 de junio, se cerrará el circuito en Itero de la Vega.

Las carreras principales están abiertas a la participación de cualquier aficionado al deporte en general, esté o no esté federado, en las categorías senior, para corredores de 16 a 34 años, , mayores de 35, mayores de 40, mayores de 45, mayores de 50, mayores de 55 y mayores de 60.

La inscripción para las cuatro pruebas costará doce euros. Cada participante realizará una única inscripción para todas las pruebas del circuito Palencia Legua a Legua, independientemente del número en las que participe.

La inscripción deberá efectuarse a través del portal de deportes de la Diputación de Palencia hasta las 12.00 horas del viernes anterior a cada carrera. También se podrán inscribir el día de cada carrera, presencialmente, por 16 euros.

Además, será posible la inscripción para una única prueba, con un precio de siete euros. En cada carrera se establece una clasificación individual absoluta para hombres y otra para mujeres.

Asimismo, se establece una clasificación individual por categorías y sexo. Al final del circuito se completará una clasificación absoluta en las mismas categorías.

Los atletas que finalicen al menos tres de las leguas del circuito, recibirán una bolsa del corredor y en cada prueba habrá un sorteo de regalos entre los participantes.

Este año se quiere volver a dar especial protagonismo a las carreras infantiles, que comenzarán una vez finalizada la prueba principal en categorías sub 16, sub 14, sub 12, sub 10 y mini benjamín. La inscripción en estas carreras infantiles será gratuita.