Las XVI Jornadas Flamencas de Valladolid reconocerán a la mujer como "artífice" del género y "crearán afición"

Publicado 05/06/2019 14:40:07 CET

Grandes cantaoras protagonizarán los recitales y ponencias del festival que otorga su Premio José Manuel Capuletti a Cristina Cruces

VALLADOLID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las XVI Jornadas Flamencas Ciudad de Valladolid reconocerán a la figura de la mujer como la "verdadera artífice" de gran parte de los cantes y bailes de este arte con una programación en la que se desarrollarán numerosos espectáculos y ponencias protagonizadas por "grandes cantaoras" y que incluirá un espectáculo familiar para "crear afición" por este género entre el público infantil.

El evento, que se desarrollará del 10 al 16 de junio en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) y tiene un presupuesto de 33.000 euros, se celebra con el nombre de 'La Mujer en el Flamenco' y pretende "agradecer" a éstas por la "conservación, creación y desarrollo" del flamenco a pesar de la situación de "discriminación" y los "obstáculos" que les obligaban a "tener los cantes guardados en un cajón", según ha explicado en la presentación el coordinador de la cita, Pedro Sanz, junto a la concejal de Cultura, Ana Redondo.

"Desde el siglo XIX hasta los 70 la presencia de la mujer en los espectáculos flamencos era prácticamente escasa o nula", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que hace algunos años dedicar las jornadas al género femenino podía "generar controversia", pero ahora se trata de un tema que no debía "esperar más" porque hay que reivindicar su derecho a la cultura y su "recorrido importante" en este arte.

Para ello, el festival contará con una programación en la que tendrán presencia "grandes cantaoras" como la catedrática de antropología de la Universidad de Sevilla Cristina Cruces, quien en esta ocasión además se llevará el Premio José Manuel Capuletti en reconocimiento a su trayectoria como "estudiosa, investigadora y divulgadora" del flamenco, e impartirá la conferencia 'La Mujer en el Flamenco' el jueves 13 de junio.

No obstante, el espectáculo inaugural tendrá lugar el lunes 10 de la mano de la cantaora almeriense Sonia Miranda el autor de 'Flamenco Arqueología de lo jondo', Antonio Manuel; mientras, el martes 11 se celebrará la ponencia 'Mujeres, diez años después' a cargo del director del periodista José María Castaño y la "voz prodigiosa" de Rocío Segura concluirá la jornada con un concierto en el que estará acompañada por el guitarrista Antonio Carrión.

El miércoles 12 las jornadas "sorprenderán" al público con el "lujo" de un recital del "icono" flamenco Encarnación Fernández, única mujer ganadora de dos lámparas mineras (1979 y 1980) y reconocida como embajadora de este género y los cantes mineros en el Festival Internacional del Cante de las Minas. De forma previa, en la misma jornada tendrá lugar la conferencia 'Pionera, heterodoxas y flamencas' de la mano del flamencólogo Juan Vergillos.

Inés Bacán, cantaora procedente de una de la familia de los Peña, una de las "sagas familiares más importantes" de la historia del género, amenizará la tarde del jueves 13 con un recital tras la ponencia sobre la mujer de Cristina Cruces, como ha detallado Sanz, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El viernes 14 será el turno del concierto de la joven trianera Esperanza Fernández, una de "las mejores voces actuales", y del espectáculo del cantaor Luis Perdiguero en el marco de la sección 'TrasNoche Flamenca'.

"CREAR AFICIÓN"

Como en anteriores ediciones, las jornadas flamencas acogerán el sábado 15 de junio las pruebas selectivas de la 59 edición del Festival Internacional Cante de las Minas, un certamen que a juicio de Pedro Sanz tiene que recuperar la "filosofía de sus inicios" y no incluir espectáculos de "artistas que no tienen nada que ver con el flamenco".

En esta edición, como "novedad", también se ha incorporado el espectáculo 'Al compás flamenco', a cargo de la compañía Flamenco Vive, dirigido al público familiar con el objetivo de "crear afición" entre las nuevas generaciones a través de la enseñanza de la historia y la filosofía del este género "icono de la cultura española".

Por otro lado, en esta ocasión no se otorgará el Premio Vicente Escudero Uribe, que reconoce a artistas que hayan destacado por su trayectoria o alguna actuación concreta, puesto que ha quedado desierto. "No es un premio al uso, tiene mucho prestigio y es muy prestigiado", ha señalado Sanz, para reclamar que los premios "no se deben banalizar".

En este aspecto, Ana Redondo ha precisado que aunque no se otorgue el premio homónimo del bailarín vallisoletano, el certamen "consolida" sus dos galardones, los cuales se han "mantenido" y "promocionado" desde los inicios de este evento, que en esta ocasión "acierta" al elegir el tema de la mujer ya que se vive un "momento histórico" del movimiento feminista y se "consolida" como uno de los de "mayor repercusión" en España.