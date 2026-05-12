La XXI edición del Fàcyl en Salamanca contará con más de 80 eventos a cargo de 42 compañías nacionales e internacionales

De izquierda a derecha: Ajenjo, De Prada, Mar Sancho, Carlos García Carbayo y González - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La XXI edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León se celebrará en Salamanca del 27 al 31 de mayo y contará con más de 80 eventos a cargo de 42 compañías nacionales e internacionales y más de 120 artistas.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, junto al alcalde de la capital salmantina, Carlos García Carbayo, han presentado este martes en la Casa de las Conchas esta nueva edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León.

Sancho ha destacado que el Fàcyl se ha consolidado como una "entidad cultural capaz de transformar la ciudad de Salamanca en un espacio de encuentro abierto y contemporáneo donde las artes dialogan sin fronteras".

En este sentido, ha puesto de relieve el compromiso del Ejecutivo autonómico de fortalecer el elemento diferencial que hace de Fàcyl un "festival único" con una programación diversa y de calidad contrastada, que favorezca la conexión y la complicidad del público salmantino y de los miles de visitantes que recibe la ciudad.

La viceconsejera ha asegurado que la programación de Fàcyl ha sido definida con el talento de un equipo multidisciplinar con amplio reconocimiento en el ámbito de la cultura y una dilatada experiencia en el diseño y gestión de proyectos culturales de éxito en Castilla y León.

En este sentido, en la presentación, la viceconsejera ha estado acompañada de los asesores artísticos del festival que son el director de la Feria de Teatro de Castilla y León, Manuel González; el director del Festival Sonorama Ribera, Javier Ajenjo, y el escritor Juan Manuel de Prada.

PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL

En sus intervenciones los tres asesores han destacado los aspectos más sobresalientes de cada una de las disciplinas artísticas que confluyen en la programación del festival y que son las artes escénicas, la música y la literatura.

González ha recordado que, en su ámbito de las artes escénicas, habrá 20 espectáculos "con gran protagonismo para las artes de calle", mientras que Ajenjo ha destacado dos grandes conciertos en la Plaza Mayor, "muy novedosos".

Uno de ellos será el de la banda Shinova, que arranca gira en Salamanca, acompañados de una sección de cuerda y el segundo concierto será el de una de las "voces destacadas del nuevo pop urbano y pop rock español", 'Walls'.

Por último, Juan Manuel de Prada ha destacado que la cultura debe tener la mirada "clavada en los clásicos" porque en esta época en la que "parece que la literatura ha dejado de interesar", desde el Fàcyl se volverá a apostar por la literatura con los coloquios literarios en los que se conversará sobre cuatro obras, que son El Lazarillo, La Celestina de Fernando de Rojas, las Novelas Ejemplares de Cervantes y la Poesía de Fray Luis de León, todas "muy relacionadas con Salamanca".

Fàcyl 2026 arrancará el miércoles 27 de mayo y durante cinco jornadas ofrecerá 82 espectáculos, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas de primer nivel.

En la programación de artes escénicas, Fàcyl presenta dos estrenos absolutos, un estreno nacional y nueve estrenos en Castilla y León.

El interés y la expectación que despierta el festival se refleja en los datos de participación, ha añadido Mar Sancho, a nivel internacional, participan compañías y artistas procedentes de seis países: Francia, Italia, Portugal, Colombia, Argentina y España.

A nivel nacional participan compañías de nueve comunidades autónomas: Cantabria, Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Gran parte de los espectáculos tendrán como escenario espacios y calles situadas en el corazón de Salamanca como la Plaza Mayor, Patio Chico, Plaza Anaya, Plaza de los Bandos, Plaza San Román o Plaza Barcelona, entre otros, ha señalado la viceconsejera.

También formarán parte de este itinerario centros culturales de referencia como el Teatro Liceo, el Teatro Juan del Enzina y la Casa de las Conchas.

La programación de Fàcyl 2026 ofrece variedad artística con espectáculos de teatro, circo, música, nuevas tecnologías, ponencias, literatura..., aglutinando a todas las artes en su más amplia dimensión y posicionando a Salamanca como un referente de la cultura contemporánea.

La programación se ha configurado en estrecha colaboración con instituciones culturales y académicas de referencia como la Universidad de Salamanca, el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, junto a otras iniciativas culturales como el Festival Vivestival o la Asociación de Amigos de la Biblioteca Pública Casa de las Conchas.

Todo el programa puede consultarse en la web www.facyl-festival.com.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado como ésta es una "cita plenamente consolidada imprescindible en la comunidad" que convierte a Salamanca en "escaparate de creatividad, innovación y talento".

El primer edil ha destacado la capacidad de este festival de "acercar la cultura a la calle", que es algo en lo que el Ayuntamiento "cree", en la cultura que salga de los espacios convencionales, una cultura que sorprenda al vecino mientras pasea y convierta a Salamanca en un gran escenario al aire libre.

Para finalizar, ha recordado que el Fàcyl "no solo ofrece espectáculos de calidad, sino que convierte a Salamanca en una experiencia cultural compartida".