La XXIX Media Maratón Nacional y los 10 KM de Tordesillas (Valladolid) congregan a 650 deportistas

La prueba de la 'Villa del Tratado'. - AYUNTAMIENTO DE TORDESILLAS

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Tordesillas ha reunido este domingo a 650 deportistas en la XXIX Media Maratón Nacional y los 10 KM 'Villa del Tratado', donde se han proclamado ganadores absolutos Jesús Olmos y Lidia Campo en la primera distancia, y en la segunda Javier Guerra y Ana Victoria Cubillo, respectivamente en las categorías masculinas y femeninas.

En este marco, la villa ha vuelto a convertirse en el epicentro del atletismo de Castilla y León para recorrer los dos circuitos rápidos y totalmente homologados por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), en una jornada festiva, de altísimo nivel competitivo y con grandes marcas en meta.

En la Media Maratón, el internacional y campeón de España de Maratón Jesús Olmos Pascual, del club Vicky Foods Athletics, se ha proclamado vencedor absoluto con un tiempo oficial de 01:06:38.

El podio masculino se ha completado en la modalidad más extensa con la segunda posición a cargo de Samson Kipchirchir Keiyo, de la Asociación Maratón Pura Lección de Vida, que ha detenido el cronómetro en 01:06:48, y la tercera plaza ha sido para Diego Jiménez Rodríguez, del Grupoempleo Pamplona Atlético, quien ha registrado un tiempo de 01:07:26.

En la categoría femenina de los 21,097 kilómetros, la atleta burgalesa Lidia Campo Sastre, del club Hoka Team, que ha revalidado su triunfo en tierras tordesillanas tras ser la gran protagonista del circuito, quien ha cruzado la meta en un tiempo de 01:19:00.

A nivel local, el triunfo masculino en los 21K ha correspondido a Miguel Ángel Bazán Sanz del Núñez Run con un tiempo de 01:15:16, seguido por Daniel García Rodríguez de Cotirun con 01:16:30 y Jonatan De Fuentes Villa, también de Cotirun Club, con 01:16:59.

Asimismo, en categoría femenina local, la victoria ha sido para Mónica Martín De Mingo, del Cotirun Club, que ha conseguido un tiempo de 01:41:49, acompañada en el podio local por Sandra Macías Tapia de Tri-Penta Tordesillas, quien ha llegado al final de la carrera a la 01:50:01.

MODALIDAD 10 KM

En la distancia de 10 KM, el atleta olímpico e internacional Javier Guerra Polo, del Vicky Foods Athletics, ha cumplido con todos los pronósticos y ha dominado de principio a fin la categoría masculina absoluta, donde ha establecido una marca de 00:29:35.

Le ha acompañado en el podio sus compañeros de equipo Daniel Alonso Fernández, segundo con 00:30:16, y Rubén Sánchez Domínguez, tercero con 00:31:21.

En la categoría femenina con la distancia de diez kilómetros, la victoria ha sido para Ana Victoria Cubillo, de Atletismo Jamón Prim Macotera, que completó la prueba en un tiempo de 00:37:16, seguida por Natalia Galisteo Romero, de Vicky Foods Athletics, con 00:37:31.

En el apartado local de esta modalidad, Roberto Bazán Sanz, del Núñez Run, se ha proclamado vencedor con un tiempo de 00:35:41, seguido por Francisco López García, de Cotirun, con 00:36:32 y Francisco Javier Rodríguez González con 00:42:20.

Por su parte, en la categoría femenina local, el triunfo se lo ha adjudicado Ángela Duque Sanz con 00:46:48, seguida por Raquel Recio Polo, de Cotirun Club, con 00:58:16 y Verónica Serna Milán, del mismo equipo, con 00:58:38.

RESPALDO INSTITUCIONAL

La entrega de premios e intinirario de la prueba ha contado con el concejal de Deportes, Jesús Carro; el diputado provincial de Deportes y concejal, Javier González; el concejal de Movilidad, Isaías García; los concejales Verónica Gutiérrez, José Luis Rojo y Juan Francisco Rodríguez, junto al responsable del proyecto 'TordeRunning', Israel González Pavón, quienes han hecho entrega de los correspondientes trofeos a los ganadores.

Por su parte, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, ha valorado el desarrollo global del evento y la gran respuesta de los deportistas y de los vecinos de la localidad. En este sentido, ha afirmado que la localidad ha vuelto a demostrar que es "una villa profundamente comprometida con el deporte".

Asimismo, el Ayuntamiento de Tordesillas, como entidad organizadora junto al proyecto 'TordeRunning', ha expresado su agradecimiento al patrocinio de la Diputación, cuyo respaldo ha resultado "determinante".

Además, la organización ha extendido su reconocimiento a las empresas colaboradoras como Caja Rural de Zamora, Evo Dental y RunvaSport, así como ha trasladado el agradecimiento a los voluntarios y colaboradores, a la Policía Local, a la agrupación de Protección Civil de Tordesillas y a la agrupación de Protección Civil de Zaratán.