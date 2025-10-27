El XXXI Cross de Palencia reunirá atletas de 10 categorías el próximo 2 de noviembre en Isla Dos Aguas

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Complejo Deportivo Isla Dos Aguas de Palencia acogerá el próximo domingo, 2 de noviembre, la trigésimo primera edición del Cross Patronato Municipal de Deportes, una prueba que cuenta con diez categorías entre pre benjamines y mayores de 45 años y que se incluye también en el calendario de los Juegos Escolares. La cita deportiva arrancará a las 11.45 horas y ofrecerá dos circuitos de 500 y 1.600 metros aptos para zapatillas con clavos.

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha subrayado en la presentación del evento que este cross es una de las citas más emblemáticas del calendario deportivo palentino, con más de tres décadas "fomentando el deporte base y la convivencia".

En este sentido, Castro ha agradecido especialmente la implicación del Club Atletismo Puentecillas, la Federación de Castilla y León de Atletismo y el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, cuyo "trabajo conjunto" hace posible que esta cita siga "creciendo año tras año y se mantenga como un referente del atletismo regional" y ha animado a todos los palentinos a acercarse este domingo a disfrutar del ambiente deportivo y familiar del Cross de Isla Dos Aguas.

La entrega de dorsales para la prueba ser hará veinte minutos antes del comienzo de la carrera. Habrá premios para los cinco primeros clasificados de cada distancia y sexo, en las categorías de promoción y a los tres primeros en las categorías populares.

Todos los participantes de las categorías pre y mini benjamín tendrán una medalla. En el cross pueden participar todos los atletas que lo deseen ya sean federados o no a través de las web del Patronato Municipal de los Deportes.