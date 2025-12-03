La XXXI Feria de los Productos de León reunirá a 104 expositores del 5 al 8 de diciembre en el Palacio de Exposiciones

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, en la presentación de la XXXI Feria de los Productos de León. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XXXI Feria de los Productos de León reunirá a 104 expositores entre los días 5 y 8 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos bajo el lema 'Sabores de un Reino', una iniciativa en torno a la cual se desarrollará un "ambicioso" programa de actividades cuyo objetivo es implicar a los leoneses y visitantes de cualquier edad.

El vicepresidente de la Diputación de León y diputado del área de Productos de León, Roberto Aller, ha presentado este miércoles los actos que ha organizado la Institución provincial para celebrar la Feria y ha destacado que durante el punte de la Constitución la ciudad acoge a miles de visitantes, por lo que es un momento "ideal" para mostrar la riqueza agroalimentaria leonesa y el esfuerzo de los productores por "continuar mejorando cada día".

En la presente edición la Feria contará con un total de 104 empresas, de las cuales ocho participan por primera vez. En concreto, estarán presentes 22 compañías de dulces y chocolate; 19 de miel; 18 de queso; 11 de fruta; ocho de vino; diez de otras bebidas alcohólicas; siete de embutidos; seis de conservas; dos de legumbres y una de morcilla.

Roberto Aller se ha mostrado convencido de que, tanto los adultos como los más jóvenes disfrutarán de las iniciativas diseñadas en torno a la Feria que les permitirán conocer de primera mano las singulares cualidades de los productos de León.

El vicepresidente de la Diputación ha desgranado el programa explicando que la Feria comenzará este viernes a las 17.00 horas y su horario será de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.30 horas hasta el lunes día 8.

Durante estas jornadas se celebrarán nueve actos de cocina en vivo, dos mesas redondas, así como nueve presentaciones y degustaciones de productos de expositores entre las cuales destacan la tercera Queimada Popular de la Feria de Productos de León, cinco maridajes con productos presentes en la Feria, siete talleres obrador de queso para niños, el VII Concurso de Cortadores de Jamón de León 'Agustín Risueño', dos talleres inclusivos dirigidos a personas con una discapacidad superior al 33 por ciento, los talleres de la nueva iniciativa 'Cocina con un tu abuelo' y la primera edición de 'Lucha de Cucharones. ¿Hay quien cocine?'.

NOVEDADES.

Estas últimas actividades conforman las novedades de la presente edición de la Feria. Con la iniciativa 'Lucha de Cucharones. ¿Hay quien Cocine?' se pretende hacer un guiño a una de las tradiciones autóctonas más arraigadas en la provincia, la lucha leonesa y la actividad consiste en un enfrentamiento gastronómico entre cocineros no profesionales con el objetivo de dar protagonismo a la cocina de los hogares leoneses del día a día.

En cuanto a la propuesta 'Cocina con tu abuelo', tiene como objetivo implicar a los más pequeños en la cocina. Según ha explicado Roberto Aller, es importante que los leoneses conozcan desde niños la calidad de los productos y las "grandes posibilidades" que ofrecen.

Otras de las actividades a destacar son los talleres inclusivos, que comenzaron el pasado año y que han tenido "un gran éxito". Están dirigidos a personas con más de un 33 por ciento de discapacidad y, a través de ellos, se consigue que la Feria sea también un lugar de respeto donde todos puedan disfrutar de los productos de la tierra.

CONCURSOS

Por otro lado, se volverán a desarrollar los tradicionales concursos a la mejor Imagen de Marca, Mejor queso de la Feria, Mejor dulce (pasta blanda), Mejor producto perecedero de corta duración, Mejor producto perecedero de larga duración, Mejor lote de oferta de la Feria, Mejor tabla de quesos de la Feria, Premio 'Nodicia del Keso', Producto novedad, Mejor tapa con mi producto y Mejor chorizo con marca colectiva.

Roberto Aller ha subrayado que para la Diputación de León la Feria es una de las citas "más importantes" del año para el que es actualmente el sector "más sólido" de la economía rural de la provincia. "Queremos dar a conocer lo mejor de nuestra tierra a los propios leoneses, eso es algo primordial", ha destacado.

Finalmente, ha expresado que la Diputación Provincial realiza "una apuesta sin fisuras" por los productos autóctonos que, bajo el paraguas de la marca propia de la Institución y de la mano de los productores, pretende facilitar la búsqueda de la excelencia y la promoción, tanto en León como en el resto de la geografía española. Este es, según ha asegurado, el "único camino" para conseguir el objetivo de colocar los productos de León "donde se merecen".