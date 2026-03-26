La XXXIII Feria de Artesanía de Valladolid incorpora esta Semana Santa cuatro talleres sobre mascaradas tradicionales

Un puesto de un mercado artesano - JCYL

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La XXXIII Feria de Artesanía de Valladolid reunirá desde este viernes a 34 talleres artesanos e incorporará, como novedad, cuatro talleres demostrativos vinculados a las mascaradas tradicionales.

Organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, la cita se desarrollará hasta el 5 de abril en la Acera de Recoletos, con entrada libre, y en un horario de doble franja: de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.30 horas.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 11.30 horas este viernes con la presencia del concejal de Comercio Mercados y Consumo, Víctor, y del presidente de Foacal, Miguel Ángel Tapia Palomo.

La feria ajusta este año su calendario para encajar en un periodo especialmente favorable para el público: coincide con la Semana Santa, que en 2026 se celebra del 27 de marzo al 5 de abril, y cerrará el Domingo de Resurrección, convirtiéndose en un plan de ciudad que acompaña el puente y el flujo de visitantes, sin perder su condición de cita estable para residentes. La ubicación, en pleno eje urbano junto al Campo Grande, refuerza su vocación de "feria-paseo": un recorrido accesible, céntrico y pensado para entrar, mirar y comprar con calma.

Con este arranque, Valladolid suma diez días consecutivos dedicados a la artesanía, concebidos como un escaparate vivo de oficios: un espacio donde el público no solo adquiere piezas, sino que entiende materiales, técnicas y procesos a través del trato directo con quienes crean. El objetivo se mantiene nítido: acercar la artesanía al espacio público, favorecer la compra directa al creador y subrayar el valor cultural de los oficios como parte del paisaje cotidiano de la ciudad.

La edición 2026 reunirá talleres procedentes de 15 provincias españolas, con una presencia mayoritaria de Castilla y León y participación de otros territorios como Madrid, Valencia, Murcia, Asturias, Navarra, Pontevedra o Almería, además de una aportación francesa. Esa diversidad se traduce en una feria que combina tradición y lenguaje contemporáneo, con piezas pensadas tanto para el uso diario como para el regalo o el coleccionismo, y con un denominador común: la escala humana del trabajo hecho a mano.

El visitante encontrará un abanico amplio de disciplinas: joyería, la más numerosa de esta edición, con propuestas de autor y líneas contemporáneas; cerería (velas y piezas decorativas vinculadas a diseño), marroquinería y cuero (bolsos y accesorios), papel y cartón (objeto y papelería creativa), decoración textil y estampación (aplicadas a hogar y moda), vidrio, así como talleres vinculados a cuidados personales y cosmética artesanal. A ello se suman propuestas singulares que amplían el registro de la feria, como marionetas o miniaturas, y convierten el paseo por Recoletos en un recorrido variado por materiales y técnicas.

El enfoque de la feria es claro: venta directa, conversación con quien produce y piezas con identidad propia, un formato que, en el contexto de Semana Santa, suma además el componente experiencial: pasear, descubrir y llevarse algo hecho a mano, con trazabilidad humana y local.

La feria incorporará además cuatro talleres demostrativos vinculados a máscaras y mascaradas tradicionales, que se desarrollarán junto al stand de información. Esta programación especial se enmarca en MASKS - Unveiling the Arts and Works behind the MASKS, un proyecto europeo Erasmus+ en el que participa FOACAL y que trabaja en la documentación, la formación y la valorización de las máscaras tradicionales, los trajes y otros elementos rituales de comunidades rurales europeas. El proyecto reúne a 12 socios de España, Portugal, Italia y Rumanía y conecta artesanía, patrimonio cultural, formación, movilidad y desarrollo local.

Del 27 al 31 de marzo, la artesana Herminia Esteban mostrará la elaboración de una gabacha esclavina, una pieza de indumentaria tradicional presente en distintas mascaradas zamoranas, mientras que Miguel Elisardo Bueno, del taller Arte Feudo, desarrollará su propuesta Vaca Vetona, inspirada en las mascaradas de las comarcas de Sayago y de la Tierra del Pan y del Vino.

Del 1 al 5 de abril, será el turno de Beatriz Marbán, del taller Trizancatiteres, que trabajará en una máscara de Guirrio vinculada al Antruejo leonés de Velilla de la Reina, y de Raquel Puertas, del taller DonDe La Lana Sueña, que realizará una máscara de Jarramplas, uno de los elementos más reconocibles de la tradición festiva de Piornal, en Cáceres.

Todos los talleres demostrativos se desarrollarán en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y permitirán al visitante acercarse no solo al resultado final, sino también a las referencias simbólicas, los recursos técnicos y los oficios que hacen posible estas piezas. Con ello, la feria amplía su alcance más allá de la exposición y la venta directa, incorporando una línea de trabajo que conecta creación contemporánea, memoria cultural y transmisión intergeneracional.