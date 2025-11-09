La XXXIV Feria de la Cecina de Chivo de Vegacervera (León) aúna "identidad, historia y futuro"

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vegacervera (León) ha acogido este domingo, 9 de noviembre, la XXXIV Feria de la Cecina de Chivo, uno de los productos "más singulares" de la gastronomía leonesa que se ensalza en un evento que aúna "identidad, historia y futuro".

La cita ha congregado a decenas de personas, entre ellas el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego Pinedo, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quienes han puesto en valor este evento.

En concreto, Sen ha destacado la importancia de este evento "no solo como una fiesta gastronómica, sino como una expresión viva de la identidad, la historia y la capacidad de esta tierra para mantener sus tradiciones": "No es solo una cita con la gastronomía, es una celebración de la identidad leonesa, una demostración de la fuerza del mundo rural y un motivo de orgullo para todos los que creen en una provincia viva, dinámica y con futuro".

Asimismo, el delegado ha reconocido el trabajo "de quienes hacen posible la feria cada año" y ha recordado que la cecina de chivo es uno de los productos "más singulares de la gastronomía leonesa, una elaboración que concentra el carácter de las montañas, la sabiduría transmitida de generación en generación y el respeto por los procesos tradicionales".

En este sentido, ha destacado que ferias como la de Vegacervera "ayudan a dinamizar la economía local, a fijar población, a preservar la cultura y a proyectar una imagen positiva de la provincia".

De este modo, ha resaltado el compromiso del Gobierno de España con el mundo rural y ha subrayado que no hay futuro "equilibrado sin un mundo rural vivo" y que "no puede haber progreso si se deja atrás a quienes sostienen con trabajo el territorio, cuidan la tierra y conservan el patrimonio natural y cultural".

En este sentido, ha destacado que las políticas del Ejecutivo "ponen el foco en los pueblos, grandes y pequeños, porque lo que se hace por un municipio de montaña como Vegacervera se hace por el conjunto del país".

Por su parte, el delegado de la Junta en León ha remarcado la longevidad de esta cita que lleva 34 ediciones y ha incidido en que el evento "ayuda a la promoción del turismo y pone en valor los productos agroalimentarios de la provincia de León".

"La he visto crecer y profesionalizarse", ha apostillado al respecto, para agradecer el trabajo de los diferentes alcaldes de Vegacervera en la apuesta por esta cita también respaldado por la Junta.